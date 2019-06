Tovább forrnak az indulatok a Forma 1-ben a Kanadai Nagydíj után

Willi Orbán két góllal járult hozzá az Azerbajdzsán elleni 3-1-es idegenbeli sikerhez a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők E csoportjában.

Kötelező győzelemért utazott Bakuba a magyar válogatott, minden Marco Rossi csapata mellett szólt: a játékosok összértéke, a múlt (minden korábbi meccset a magyarok nyertek), a világranglistán elfoglalt helyezés (a magyarok az 51., az azeriek a 108. helyen állnak). A siker nem maradt el, Willi Orbán szerezte az első két gólt (18., 53.), erre az azeri Medetov (69.) válaszolt. A 3-1-es végeredményt a csereként beállt újonc, Holman Dávid állította be (71.).

A találkozó negatívuma Rossi elküldése volt a kispadtól. Az olasz szakember a hajrában egy bedobás megítélésén idegesítette fel magát teljesen érthetetlenül. Fegyelmezetlensége miatt a kapitány csak a lelátóról nézheti a Wales elleni keddi selejtezőt a Groupama Arénában (Tv: M4 Sport 20:45).

„Elnézést kérek, de ez számomra hihetetlen – mondta a szakember az M4 Sportnak. – Egyszer sem léptem ki a technikai zónából, és sosem fordult még elő korábban, hogy ne tiszteljek másokat. Háromszor kérdeztem meg a bírótól, hogy mi történt. Az adrenalin dolgozik bennünk, de egyetlen csúnya szót sem mondtam. A játékvezetőnek meg kell értenie, hogy nem színházban vagyunk. Hihetetlen, hogy elküldtek a kispadtól.”

Rossinak pedig azt kell megértenie, hogy ő a csapat vezére és ehhez méltóan kell viselkedni. A játékvezető háromszor figyelmeztette, hogy ne reklamáljon tovább, mielőtt elküldte a kispadtól. A szakembernek muszáj megtanulni kordában tartani az indulatait. A kapitány beszélt a mérkőzésről is: „Nem vagyok teljesen elégedett. Az első gól után túlságosan visszaálltunk, a második félidőben pedig már nem is próbáltunk meg annyira támadni, mint kellett volna. Talán a fejekben már ott motoszkált a Wales elleni meccs – folytatta a szakvezető. – Ahhoz, hogy kijussunk az Európa-bajnokságra, mindkétszer le kell győznünk Azerbajdzsánt, és az összes hazai mérkőzésünket meg kell nyernünk, de az ellenfeleink is mindent megtesznek majd. Wales ellen is nagyon nehéz mérkőzés vár ránk.”

A keddi rivális, Wales a világbajnoki ezüstérmes Horvátország vendégeként szenvedett 2-1-es vereséget a hétvégén. A szigetországi drukkerek hétfő este barátságos mérkőzéssel hangoltak a találkozóra. Az a szokásuk, hogy minden idegenbeli találkozó előtt megmérkőznek egy helyi amatőr együttessel. Választásuk ezúttal a hatodosztályú BAK Respectre esett, a mérkőzés 8-5 lett a magyarok javára.