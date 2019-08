A börtönőrök figyelmetlensége miatt végezhetett magával a szexuális zaklatással vádolt milliárdos

Legalábbis a New York Times így tudja.

Harminc percenként ellenőrizniük kellett volna Jeffrey Epstein állapotát a börtönben az őröknek, ezt azonban nem tették meg azon az estén, ami után holtan találták cellájában, írja a New York Timesra hivatkozva a hvg.hu . Ráadásul Epstein cellatársát korábban áthelyezték, így a férfi egyedül maradt a cellájában, amit nem lett volna szabad megtenni, mivel mindössze két héttel korábban ért véget az öngyilkossági kísérlet miatti szigorúbb megfigyelése. Epstein halála után összeesküvés-elméketek árasztották el az internetet, amelyek szerint a férfi nem öngyilkos lett, hanem megölték, hogy ne tudjon kellemetlen (esetleg büntetőjogi felelősséget felvető) helyzetbe hozni másokat. Az amerikai milliárdos ellen több tucat kiskorú lány sérelmére elkövetett emberkereskedelem és ennek érdekében végrehajtott összeesküvés kétrendbeli bűncselekménye miatt emeltek vádat júliusban. A vádirat szerint Epstein 2002 és 2005 között emberkereskedelemmel foglalkozó hálózatot működtetett, amelynek szándékosan kiskorú lányokat, köztük 14 esztendős gyermekeket csalt New York-i lakásába és a floridai Palm Beachen lévő villájába, illetve "közvetített ki", továbbá ő maga is szexuálisan zaklatta őket. Több száz dollárt fizetett áldozatainak, miközben tudatában volt annak is, hogy kiskorúak. Néhányuknak külön fizetett azért, hogy más kislányokat csábítsanak a bűnöző hálózathoz. A milliárdos azt követően lett öngyilkos, hogy a New York-i ügyészi hivatal pénteken mintegy kétezer oldalnyi bírósági dokumentumot hozott nyilvánosságra, s ezekből a többi között kiderült: Epstein egyik áldozata, a jelenleg 33 éves Virginia Robert Giuffré már 2015-ben feljelentést tett szexuális zaklatásért és kényszerítésért Epstein és barátnője, Ghislaine Maxwell - a néhai sajtómágnás Robert Maxwell lánya - ellen. A nyilvánosságra került tanúvallomás szerint Epstein szexuális szolgáltatásokra kényszerítette Giuffrét két befolyásos demokrata párti politikussal is.