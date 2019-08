Talán mégsem ürítik ki a falut, ami mellett az orosz rakétarobbanás történt

Az arhangelszki kormányzó szerint megkérték Nyonoksza település lakóit, hogy egy kicsit hagyják el otthonaikat, de nevetséges evakuálásról beszélni. Később ezt a bejelentést is visszavonta.

Kiürítik szerdán az Arhangelszk megyei Nyonoksza falut, melynek közelében augusztus 8-án felrobbant egy meghajtású kísérleti rakéta. Igor Orlov, a megye kormányzója az Interfax hírügynökségnek nyilatkozva kijelentette: a Szeverodvinszktől 40 kilométerre található Nyonoksza község lakót "megkérték" arra, hogy az incidens nyomán végrehajtandó, az ilyen esetekre előírt "tervszerű intézkedések" idejére hagyják el a települést. "Ostobaságnak" nevezte azokat az értesüléseket, amelyek szerint a falut evakuálni fogják - írja az MTI. A Szabad Európa Rádió értesülései szerint egy kétórás időszak miatt kellett volna elküldeni a lakókat, amíg meg nem nevezett munkákat végeznek a településen – Orlov azonban kedden este visszavonta ezt a(z evakuálásnak semmiképpen nem nevezett) kérést is. A kormányzó az Interfaxnak is megerősítette, nem lesz kiköltöztetés.

Az Interfax információi szerint Nyonoksza lakóit arra kérte a hadsereg, hogy szerdától hagyják el a települést a katonai objektumon végrehajtandó "tervszerű" munkálatok miatt. A közlés szerint korábban is tettek ilyen javaslatot a lakosságnak. Korábban beszámoltunk róla, hogy a rakétarobbanás után négy-tizenhatszorosára nőtt a gammasugárzás az egész megyében, a közeli Szeverodvinszk városában pedig a háttérsugárzás hirtelen megugrását mérték.

A helyzet kezelése kísértetiesen emlékeztet arra a halogatós, felelősséget tologató kommunikációra, amivel a szovjet vezetés az 1986-os csernobili atomkatasztrófát kezelte, ezzel tízezrek halálát vagy megbetegedését előidézve.

Az orosz hatóságok ugyanis előbb csak kettő, később öt áldozat halálát ismerték be, és fokozatosan derült ki az is, hogy a korábban letagadott, megnövekedett radioaktív sugárzási szint mégis jelen volt a körzetben. Három nap kellett ahhoz is, hogy a Roszatom megszólaljon, és elismerje, hogy tudósai egy reaktív meghajtású, folyékony üzemanyagú hajtóművön dolgoztak, amikor a katasztrófa történt.

Lezárnak, kiürítenek, lepecsételnek, de minden oké

Mindez arra utal, hogy a Roszatom felügyeletével zajló rakétakísérlet következményei sokkal súlyosabbak is lehetnek, mint ahogy azt az orosz kormány és hatóságok mutatni szeretnék. Bár a hivatalos álláspont szerint káros anyag nem került a légkörbe, és a sugárzás szintje órákon belül visszaállt a normális szintre, azért a robbanás után lezárták a fehér-tengeri Dvina-öböl egy részét a civil hajóforgalom elől.

A Szevernije Novosztyi hírügynökség pedig azt írta, hogy az Arhangelszk megyei klinikán mindent lepecsételtek, ami a baleset sérültjeinek kezelésével kapcsolatos.

Meg nem erősített értesülések szerint a rakétakísérlet során Putyin ígéretes csodafegyvere, a 9M730 Burevesztnyik nukleáris meghajtású cirkálórakéta okozhatott tragédiát, amit az orosz médiában végtelen hatóságú csapásmérő fegyvernek is hívnak. A rakétát egy tengeri platformon tesztelték, amikor az felrobbant, és a tengerbe vetette a Roszatom helyszínen dolgozó kutatóit.