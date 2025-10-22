Az október 31-én és november 1-jén, Kjondzsu városában tartandó eseményen Donald Trump amerikai elnök is részt vesz majd.
A próbaindítás alatt a stratégiai cirkálórakéták pontosan eltalálták az előre meghatározott célpontokat, végighaladva az 1500 kilométer hosszú elliptikus és nyolcas alakú kijelölt repülési pályán.
Texasból eddigi leghosszabb tesztútját tette meg a Holdra tervezett rakéta, így szakemberek eredményesnek tartják az újabb kísérletet.
Szerencsére tíz kilométerre a legközelebbi lakott településtől
A keddi halasztás után csütörtökön a texasi helyszínen sokan nézték a legénységnélküli űrhajó rövid útját, aminek Elon Musk kifejezetten örült, mondván, sokat tanultak belőle.
A phenjani rezsim csak márciusban hét kis- és nagy hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt ki a térségben.
Tökéletes családi program egy diktátornál.
Phenjan a közös dél-koreai - amerikai hadgyakorlatra válaszolhatott, de Szöul szigorú reakciót ígér.
Mintha figyelemhiányos óvodás lenne, úgy viselkedik az utóbbi időben az atomfegyverekkel rendelkező Észak-Korea teljhatalmú ura, Kim Dzsongun.
A rakéta „természetesen” atomtöltet célba juttatására is alkalmas.
A phenjani vewetés legutóbb két hónapja tartott rakétakísérletet.
A hírre összehívták a dél-koreai nemzetbiztonsági tanácsot.
Noha évek óta szankciókkal sújtják emiatt az országot, a diktátort ez nem különösebben hatja meg.
Közvetlenül a rakétakísérlet után Phenjan ENSZ-nagykövete felszólította az Egyesült Államokat, hogy vessen véget ellenséges politikájának.
A jelek szerint "jól sikerült" a rezsim újabb kísérlete.
Ez már a harmadik észak-koreai rakétakísérlet három hét leforgása alatt.
Idén ez volt az első nagyobb phenjani fegyverteszt. A kommunista diktatúra ismét erődemonstrációt tart, és „megdöbbentő tényleges cselekedetet” ígér.
Észak-Korea ismét „döntő jelentőségű” kísérletet hajtott végre hosszú hatótávolságú rakétatámaszpontján.
Phenjan döntött az egyeztetések lezárásáról, bár ők lőttek ki szerdán egy tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakétát.
Az arhangelszki kormányzó szerint megkérték Nyonoksza település lakóit, hogy egy kicsit hagyják el otthonaikat, de nevetséges evakuálásról beszélni. Később ezt a bejelentést is visszavonta.
Az észak-koreai diktátor megelégedéssel konstatálta, hogy ez a pusztító eszköz más, mint a többi fegyverrendszere.
A baleset után a 30 kilométerre lévő városban is megugrott a háttérsugárzás, de a helyi polgári védelem szerint minden rendben.
RSZ-24 Jarsz típusú (RS-27 Mod 2 NATO-jelzésű) hadászati ballisztikus rakétával hajtott végre kísérletet szerdán Oroszország.
Észak-Korea újabb rakétakísérlete után péntekre összehívták az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) rendkívüli ülését.
Legalábbis erre utalt Sir Michael Fallon brit védelmi miniszter, aki a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában azt mondta: az észak-koreai válság közvetlenül érinti Nagy-Britanniát is, mivel "London közelebb van Észak-Koreához és rakétáihoz, mint Los Angeles".
Határozottan elítélte Észak-Korea Japán felett végrehajtott ballisztikus rakéta- és (a múlt heti) nukleáris kísérletét Vlagyimir Putyin orosz elnök és Abe Sindzó japán kormányfő csütörtökön Vlagyivosztokban.
Észak-Korea bejelentette, hogy sikeresen tesztelt egy atomfegyvert, amelyet fel lehet szerelni egy nagy hatótávolságú ballisztikus rakétára. Az észak-koreai állami média azt is közölte vasárnap, hogy a kísérletet egy hidrogénbombával hajtották végre. Ez volt sorrendben a hatodik nukleáris kísérlet, amely Phenjan szerint teljes siker volt - tudósít az Euronews. Ma összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa, a tanácskozást az Egyesült Államok, Japán, Nagy-Britannia, Franciaország és Dél-Korea kérésére hívták össze.
Gorka Sebestyén, a Fehér Ház augusztus végén lemondott tanácsadója véletlenül elszólhatta magát egy interjúban a Fox News adásában, mikor arra utalt, hogy létezik egy titkos hekker-program, aminek a tagjai az észak-koreai rakétarendszer szabotálásával foglalkoznak - szúrta ki az Index.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa egyhangúlag elítélte az észak-koreai rakétakísérleteket, köztük a legutóbbit, amely miatt Japán északi részén légiriadót rendeltek el és megszólaltak a szirénák.