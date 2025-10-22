Kim Dzsong Un és a hidrogénbomba

Észak-Korea bejelentette, hogy sikeresen tesztelt egy atomfegyvert, amelyet fel lehet szerelni egy nagy hatótávolságú ballisztikus rakétára. Az észak-koreai állami média azt is közölte vasárnap, hogy a kísérletet egy hidrogénbombával hajtották végre. Ez volt sorrendben a hatodik nukleáris kísérlet, amely Phenjan szerint teljes siker volt - tudósít az Euronews. Ma összeül az ENSZ Biztonsági Tanácsa, a tanácskozást az Egyesült Államok, Japán, Nagy-Britannia, Franciaország és Dél-Korea kérésére hívták össze.