BKV: ha megjavítunk valamit a buszokon, elromlik valami más

Az elmúlt években több mint félmilliárd forintért vásároltak a fegyvertípusból. Szerettek volna többet is, de valaki váratlanul nemet mondott beszerzésre.

A honvédelmi beszerzéseknél viszonylag ritka eseményről számol be az uniós közbeszerzési értesítő : a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági hivatala váratlanul visszamondott egy gránátvásárlásra kiírt tendert – okként pedig azt jelölték meg, hogy „beszerzési eljárás fedezete elvonásra került, az eljárás eredménytelenül zárul”. Pedig a pályázat keretében a következő két és fél évben akár több tízezer M93 NF védő és M96 NF támadógránátot is vásárolhattak volna: maximum 34272, de legalább 10281 darabot terveztek venni a két fegyvertípusból, a felhívásra pedig már érkezett is egy piaci ajánlat.