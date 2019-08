Robotfarok segíthet a bizonytalanul járó időseknek (videó)

Testvére azonban egyre jobban van, mosolyog, szájon át eszik és beszél.

A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány újabb közleményt adott ki a magyar orvoscsapata által szétválasztott hároméves kislányok állapotáról. Rabeyánál pozitív fejleményekről számoltak be, Rukaiya viszont speciális vírusos lázzal küzd, így állapota kritikus. Rabeya az augusztus 1-jén és 2-án végzett maratoni műtét után 5 nappal magához tért, mozgatta a végtagjait, felismerte édesanyját, figyelte a környezetét, azóta pedig már egész mondatokban beszél, mosolyog és szájon át eszik. Testvérét, Rukaiyát azonban továbbra is mélyaltatásban tartják, mert a paraméterei és leletei problémát jeleztek, az alapítvány orvosai ezért tesztet végeztek nála, az eredmény végül fertőzést mutatott. A közlemény szerint



Rukaya életveszélyes állapotban van, a következő napok kritikusak lesznek számára.

De az ő állapotával kapcsolatban is érkezett jó hír: légzéstámogatásra továbbra is szüksége van, de már önálló lélegzik. A szétválasztó műtétsorozat koordinátora, Dr. Pataki Gergely, a végső szétválasztást vezető Dr. Csókay András, illetve az aneszteziológiai team vezetője, Dr. Csapody Marcell jelenleg is Dakkában tartózkodik az ikrekkel.