Literenként 14 400 műanyagrészecskét találtak az Északi-sarkvidéki hóban

A román főváros polgármestere már 2020 januárjától kitiltaná a belvárosból a környezetszennyező autókat.

Gabriela Firea egy szerdai sajtóértekezleten mutatta be azt a határozat-tervezetet, ami egyrészt környezetvédelmi matrica beszerezésétől tenné függővé a metropolisz-övezeten kívül forgalomba helyezett autók behajtását a román fővárosba, másrészt kitiltaná Bukarest központjából a környezetszennyező gépjárműveket - adta hírül az MTI. A főpolgármester egy 45 napos, a tervezetről szóló közvita után, szeptemberben szavaztatná meg a főváros önkormányzati testületével a határozatot, ami 2020. január 3-ától már életbe is lépne.

Euro 3 alatt Bukarest tiltott terület

Így onnantól a más megyékben vagy országokban forgalomba helyezett autók csak egy Oxigen B elnevezésű elektronikus matrica beszerzése esetén hajthatnának be Bukarestbe. A napi e-matrica árát 10 lejben (690 forint) az éves matricáét pedig 1900 lejben (131 ezer forint) állapítanák meg. Firea a fővárost körülvevő Ilfov megyei gépjárművek tulajdonosait felmentené a matrica kiváltásának kötelezettsége alól, arra hivatkozva, hogy - hozzá hasonlóan - az ottani lakosok többsége is bukaresti, és Ilfov megye valójában Bukarest metropolisz-övezetének számít. A főpolgármester kitiltaná Bukarest központjából az összes olyan járművet, amelynek a légszennyezési besorolása nem éri el legalább az Euro 3-as szabványt. Az Euro 3-as autók csak egy Oxigen C elnevezésű matricával közlekedhetnének majd a központban, amelyet egy hónapra 75 lejért, egy évre pedig 900 lejért válthatnak ki.



Na és hol tart Budapest?

Ez persze még nem jelenti azt, hogy a terv sikerül: két évvel ezelőtt a román kormány is azt tervezte, hogy németországi mintára környezetvédelmi matrica-rendszert alkalmazna a nagyvárosokban, amit azóta sem váltottak valóra. Ráadásul ezt a hamvába holt próbálkozást sikerült azzal alulmúlni, hogy eltörölték a környezetvédelmi illetéket, ami megnehezítette a környezetszennyező autók forgalomba helyezését. Ha Gabriela Firea főpolgármester sikerrel jár, és keresztülviszi az önkormányzati testületen az ügyet, akkor Bukarest zöld pályán előzi Budapestet, mert ugyan Tarlós István főpolgármester biztos benne, hogy nálunk is ki fogják tiltani a környezetszennyező autókat (leginkább a dízeleket) a fővárosból, de szerinte ez 2023 előtt egyáltalán nem várható. Egy év múlva azonban életbe lép a vonatkozó rendelet módosítása, ami szerint szmogriadó idején bizonyos dízelek nem lesznek használhatók Budapest területén. Románia 2007-es uniós csatlakozása óta különböző - a gépkocsi korától vagy környezetszennyezési paramétereitől függő - adónemekkel és illetékekkel próbálta elejét venni annak, hogy az Európai Unió autótemetőjévé váljék, de a regisztrációs adó vagy környezetvédelmi illeték minden eddig kipróbált változatáról kiderült, hogy sértik az uniós jogot, és a román államnak vissza kellett fizetnie a járművek forgalomba íratásakor beszedett illetéket.