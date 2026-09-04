Oroszország azt tervezi, hogy egész évben hajózhatóvá teszi az Északi-tengeri útvonalat – jelentette be Vlagyimir Putyin csütörtökön, felvázolva egy sor, az orosz Távol-Kelet és az Északi-sarkvidék infrastruktúrájának bővítését szolgáló intézkedést. Az elnök ismét elutasította azokat az állításokat, hogy az ország új mozgósításra készülne, de kénytelen volt válaszolni több más, az ukrajnai háborúval kapcsolatos kérdésre is.
Arctic Report Card néven évente jelent meg jelentés az északi-sarki terület állapotáról, ami azért volt fontos, mert a régióban a felmelegedés miatti változások háromszor-négyszer gyorsabban zajlanak, mint a világ többi részén. Ebben az évben már nem lesz olvasható.
A Sea Legend menetrend szerinti konténerjáratot indít Ningpo és Felixstowe között az északi-tengeri útvonalon. A húsznapos átkelés csaknem megfelezi a hagyományos menetidőt, és elkerüli a vörös-tengeri konfliktusövezeteket, ám az olvadó sarkvidék súlyos környezeti és biztonsági aggályokat vet fel.
Donald Trump Grönlandért folytatott harca sokkal többről szól, mint egy sziget megszerzéséről. Ehhez az amerikai elnök új jégtörőket rendelt.
Az északi országokban hetek óta tart a példátlan hőhullám, 1961 óta ez a valaha mért leghosszabb forró periódus.
„Mindenhol figyelmeztető táblák jelezték: Vigyázat, jegesmedve! Puskával felszerelkezett medveőr nélkül egy lépést sem tehetett az ember…” – osztja meg sarkvidéki útjának élményét az első magyar verseskötetével jelentkező Márton Ágnes. Az Én, az iguána szerzőjével a világ tágasságáról, a költészetről – és Johnny Deppről is beszélgettünk.
A NATO főtitkára a napokban Justin Trudeau kanadai kormányfővel látogatást tett Kanada sarkvidéki területén, amelyet első alkalommal keresett fel.
Instabillá válhatnak a házak és megrepedhetnek a vezetékek.
A felmelegedés és a szél együttes hatása vékonyítja tovább azt az „utolsó jeges térséget”, amely a sarkvidéki ragadozók „megélhetését” biztosítja.
Az ekkor jellemző hideg periódus ellenére ebben a régióban enyhébb volt az időjárás.
Gyakorlatilag éhenhalás fenyegeti az északi-sarkvidék állatait.
A megvizsgált részecskék nagy része európai és észak-amerikai háztartásokból származik.
Eltartott egy ideig, amíg kiderítették, honnan származik az időkapszula.
Ördögi kör alakult ki: a szokatlanul meleg óceánvíz lassítja a jégtakaró újraképződését.
Mindenki megőrizte az ujját az egy év után visszatért Polarstern kutatóhajón, amelynek fedélzetén egymást váltva összesen 450, a világ minden tájáról érkezett ember dolgozott.
Az Északi-sarkkör mentén pusztító tüzek füstjének légszennyező anyagai az időjárástól függően nagyon hosszú utat képesek megtenni és az akár több ezer kilométerre élő populációt is érintik.
A fotók a négyezer éves Milne szétesés előtt és utáni állapotát mutatják be.
Szétesésével, amely egyértelműen a klímaváltozás következménye, a négyezer éves Milne elvesztette területének 43 százalékát.
A műholdas adatok szerint elsősorban Szibériában, a tundrán és jéggel nem borított más területek kaphattak lángra.
Nem tudják leváltani a legénységet a tervezett időpontban.
Az olenyegorszi reptérről indított MiG-31K típusú vadászgépről lőtték ki a Vorkutától északkeletre fekvő arktiszi Pemboj gyakorlótéren lévő földi célpontra.
Műanyag mikroszemcséket mutattak ki az Északi-sarkvidéken gyűjtött hó- és jégmintákban német és amerikai kutatók.
Megváltoztatja az északi-sarkvidéki állatok táplálkozását a klímaváltozás: a fókák és a belugák életterüknek a klímaváltozás hatására bekövetkezett változásaihoz igazítják táplálékkeresési szokásaikat.
Jelentős változáson esett át a klímaváltozás miatt az elmúlt néhány évben az északi-sarkvidék legnagyobb víztömegű tava, a kanadai Hazen-tó írja az MTI egy osztrák-kanadai kutatócsoport, a Nature Communications című szaklapban közzétett beszámolója alapján.
Nem történhet olyan fordulat a világpolitikában, nem szenvedheti meg Oroszország a gazdasági szankciókat annyira, hogy levegye a napirendről az Északi-sarkvidék katonai és gazdasági meghódításának a kérdését. Erre, állítólag, már az új amerikai elnök figyelmét is felhívták.
A brit Readingi Egyetem kutatói szerint a globális felmelegedés miatt 2050-re a maihoz képest kétszer annyi hajózási útvonal áll majd a Jeges-tengert átszelő, a jég ellen meg nem erősített hajók rendelkezésére, sőt ezek a nyílt vízi hajók időnként akár az Északi-sarkon is áthaladhatnak majd.
Feje tetejére áll a világ, Afrikát, Ázsiát a terrorizmus döngeti, Európát a menekültválság kergeti pánikba, Oroszország a szankciók szorításától szenved, az Északi-sark meghódításának céljától azonban semmi sem térítheti el Moszkvát.
Miközben a szovjet múlt feltámasztásáról cikkezik a világsajtó Oroszországgal kapcsolatban, a szovjet múlttal meglehetősen szembenálló tendenciákat is felfedezhet az olvasó, ha az orosz újságokat vagy hírportálokat böngészi.