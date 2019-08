A rendőrség szerint nem jogellenes a külföldiek éheztetése a tranzitzónában

A külföldi vendégek nagy része nem tud azonnal hazautazni a fesztivál után, sokan közülük napokat töltenek a terminálépületben.

Véget ért Magyarország legnagyobb és Európa egyik legnépszerűbb zenei fesztiválja, a Sziget fesztivál. A több mint félmillió látogatót vonzó rendezvény a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren megforduló utasok számán is meglátszik: az elmúlt héten átlagosan napi 53 ezer utast kezelt Budapest Airport – idézi a reptér közleményét a hvg.hu . Az igazi kihívást azonban nem az érkező, sokkal inkább a fesztivál után hazainduló utasok kezelése jelenti – állítja a Budapest Airport. A záró nap után ugyanis bizonyos értelemben a repülőtér is a fesztivál helyszínévé válik: több száz külföldi fiatal piheni ki a Sziget fáradalmait a repülőtéren. Ennek részben az az oka, hogy csak néhány nappal a kapuzárást követően indul a legkorábbi járat az adott desztinációba, de az is előfordul, hogy a nagy érdeklődés miatt nem mindenkinek jut repülőjegy az első haza induló repülőgépre. A Budapest Airport minden évben dedikált pihenőhelyek kijelölésével és gyakoribb takarítással készül annak érdekében, hogy a repülőtér üzemelése ebben a csúcsidőszakban is zavartalan legyen. Az ilyenkor a szokásosnál telítettebb terminálépületben az utasok eligazításában a rendőrség, illetve a repülőtér-üzemeltető által alkalmazott biztonsági cég is segíti a Budapest Airport munkáját. A fesztiválszezonban a poggyászok feladása is a szokásostól eltérő gyakorlatot igényel: mivel a legtöbben hátizsákkal érkeznek az országba, a Budapest Airport 20 000 darab erős nejlon zsákot szerzett be. Ezekbe csomagolják a visszaindulás alkalmával a hátizsákkal utazók a táskákat, hogy a lelógó hevederek, szíjak és egyéb kiegészítők ne okozzanak fennakadást a csomagszállító rendszerben.