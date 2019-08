Az ügyvéd, aki ott sem volt: fantomot hallgattak meg a győri bíróságon

Az ítélőtábla szerint csupán elírás, hogy a jelen nem lévő ügyvéd nyilatkozatát is jegyzőkönyvezték egy devizahiteles perben.

Nem mindennapi történet zajlott le a Győri Ítélőtáblán néhány hónapja. A tárgyalási jegyzőkönyv szerint egy olyan ügyvédet hallgatott meg a bíróság, aki nem is volt jelen a tárgyaláson. Ugyanabban az időpontban ugyanis 130 kilométerrel arrébb, Budapesten mondott védőbeszédet egy másik perben – értesült a 24.hu . A tárgyalási jegyzőkönyv szerint három bíró volt jelen: tanácsvezetőként Lezsák József, előadó bíróként Mauer Ádám, bíróként Mészáros Zsolt. Továbbá jelen volt a jegyzőkönyvvezető, valamint a felperes és az alperes jogi képviselője. Előbbi – a devizahiteles adós ügyvédje – Bihari Krisztina, utóbbi Debreczi Géza, a perben érintett bank ügyvédje.

A jegyzőkönyv szerint a bíróság az alperes és a felperes ügyvédjét is nyilatkoztatta a tárgyaláson. A dokumentum szerint

a felek a kérelmeiket fenntartották, további bizonyítási indítványuk nincs.

Ezután a Győri Ítélőtábla a tárgyalást berekesztette, majd zárt ülésen ítéletet hozott az ügyben, ami a devizahiteles adós számára lett hátrányos. A történet teljesen hétköznapi lenne, csakhogy épp ezzel a tárgyalással megegyező időpontban – vagyis június 20-án reggel 9 órától –

a felperes jogi képviselője, Bihari Krisztina valójában a Budakörnyéki Járásbíróságon mondott védőbeszédet egy büntetőügyben. Vagyis az ügyvéd nem lehetett ott.

A történet további érdekessége, hogy a nem csupán az ügyvéd neve szerepel a Győri Ítélőtábla tárgyalási jegyzőkönyvében a megjelentek között, hanem az is, hogy nyilatkozott a bíróság előtt. A hírportál érdeklődésére – kit terhel a felelősség az ügyben, valamint, hogy tervezik-e hatályon kívül helyezni az ítéletet és új tárgyalást tartani – a Győri Ítélőtábla, elismerte, hogy Bihari Krisztina valóban nem vett részt a tárgyaláson, ám szerintük egyszerű elírás történt, amit végzéssel kijavítottak, és ezzel az ügyet lezártnak tekintik. A bíróság azt is elírásnak minősítette, hogy felvették a hiányzó ügyvéd nyilatkozatát, és szerintük ennek ellenére sincs helye az ügyben új tárgyalás megtartásának. Az esetet bonyolítja, hogy a szóban forgó devizahiteles ügy eredetileg a Fővárosi Ítélőtáblához tartozott, ám a bíróságokra nehezedő ügyterhek megosztása miatt a per tárgyalása Győrbe került. A történtek miatt a lap megkereste a Fővárosi Ítélőtáblát is, ahonnan azt közölték:

a Fővárosi Ítélőtábla elnöke soron kívüli belső vizsgálatot rendelt el.

Ez pedig nem arra utal, hogy egy hétköznapi tévedésről van szó, amit egy végzéssel el lehet intézni. Az ügyben a felperest képviselő Bihari Krisztina a 24.hu-nak elmondta, ügyfele büntetőfeljelentést készül tenni az ügyben, szerintük ugyanis felmerülhet a közokirat-hamisítás gyanúja.