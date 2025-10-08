Harminc évig ül a győri lövöldözős presszós

Jogerősen életfogytiglani fegyházbüntetéssel sújtotta a Győri Ítélőtábla azt a presszóst, aki tavaly áprilisban egy vita miatt sörétes vadászpuskával két embert lelőtt a nyílt utcán, későbbi védekezése szerint önvédelemből. Ez azonban a táblabíróság szerint nem állt meg, ugyanis nem érte a Vadkan presszó tulajdonosát, Póczi Lajost jogtalan támadás az indoklás szerint, ám maga a vádlott kezdett jogtalanul viselkedni, például amikor a két későbbi áldozat kocsijába belerúgott.