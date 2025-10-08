A főnök ki akart maradni, arra kérte beosztottjait, hogy egymással beszéljék meg a történteket. Később ő is fenyegetőző üzeneteket kapott.
A négy lányát testileg és lelkileg is bántalmazó apa 14 év fegyházbüntetést, az anya kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt két év, öt év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést kapott.
A bíróság 28 millió forintot ítélt meg Csernavölgyi Istvánnak, a Fejér Megyei Szent György Kórház korábbi, jogellenesen menesztett főigazgatójának.
A május 6-án megtartott eseményen hiába választottak új igazgatósági tagokat, a Győri Ítélőtábla már a tanácskozás összehívását is megsemmisítette.
Az ítélőtábla szerint csupán elírás, hogy a jelen nem lévő ügyvéd nyilatkozatát is jegyzőkönyvezték egy devizahiteles perben.
A Győri Ítélőtábla várhatóan ma másodfokú ítéletet hirdet a vörösiszap-katasztrófa ügyében. A döntést feszült várakozás előzi meg a katasztrófa sújtotta térségben, mert meglehet, továbbra sem lesz felelőse a tíz ember halálát okozó 2010-es iszapömlésnek.
Az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését és új eljárás lefolytatását kérte az ügyész a vörösisszapper másodfokú tárgyalásán, amely hétfőn kezdődött meg a Győri Ítélőtáblán.
Félmillió forint nem vagyoni kárpótlás megfizetésére, valamint sajnálkozó magánlevél írására kötelezte másodfokon a Győri Ítélőtábla a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság egyik beosztottját, aki 2011-ben egy közúti igazoltatás során megsértette a felperes testi-lelki egészséghez és személyes szabadsághoz való jogát - tudatta az ítélőtábla az MTI-vel.
Jogerősen 400 ezer forint nem vagyoni kártérítést ítélt meg egy, a 2010-es vörösiszap-katasztrófa áldozatainak mentésében résztvevő férfinak szerdán meghozott döntésében a Győri Ítélőtábla, helybenhagyva a Veszprémi Törvényszék első fokú döntését.
A Győri Ítélőtábla további iratokat bekérve elnapolta a CIB Bank devizahitel perének tárgyalását szerdán.
,,Soha ne legyen nyugodt a lelkiismeretük" - így szólt a Győri Ítélőtáblán a soproni lőtéren 2012 tavaszán megölt egyik áldozat édesanyja a három fiatal férfihoz, akiket a hidegvérű kettős gyilkossággal vádolnak.
Jogerősen életfogytiglani fegyházbüntetéssel sújtotta a Győri Ítélőtábla azt a presszóst, aki tavaly áprilisban egy vita miatt sörétes vadászpuskával két embert lelőtt a nyílt utcán, későbbi védekezése szerint önvédelemből. Ez azonban a táblabíróság szerint nem állt meg, ugyanis nem érte a Vadkan presszó tulajdonosát, Póczi Lajost jogtalan támadás az indoklás szerint, ám maga a vádlott kezdett jogtalanul viselkedni, például amikor a két későbbi áldozat kocsijába belerúgott.
Jogerősen életfogytiglani fegyházbüntetést szabott ki a Győri Ítélőtábla csütörtökön arra a presszósra, aki tavaly áprilisban egy vita miatt két embert lelőtt sörétes vadászpuskával a kisalföldi megyeszékhelyen.