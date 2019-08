Kellemetlen tüneteket is okozhat a strandolás

A napfény vagy a naptej egyes összetevői, vagy akár a medence vize miatt viszkető kiütések alakulhatnak ki.

Nem is feltétlenül kell egész napot a strandon tölteni, sőt már az enyhe tavaszi nap is előcsalogathatja a kiütéseket, ha a bőr érzékeny a napfényre. A megelőzéshez legfontosabb a napfény kerülése, ám ha nem szeretnénk állandóan a lakásban lenni, speciális napvédő krémek segíthetnek. Ezeket árnyékban is használni kell, mert a tünetek megjelenéséhez szükséges UV sugárzás ott is éri a bőrt – mondta Vincze Ildikó bőrgyógyász-kozmetológus, a Dermatica főorvosa.