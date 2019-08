Megemelkedhet a vércukorszint a leégéstől

A cukorbetegeknek melegben jobban kell figyelniük az állapotukra, mert ingadozhat a vércukorszintjük.

A nyaralni készülő cukorbetegeknek néhány dologgal tisztában kell lenniük – figyelmeztetett Porochnavecz Marietta , a Cukorbetegközpont diabetológusa. Fontos, hogy napozás, strandolás előtt kenjék be magukat magas faktorszámú napvédő készítménnyel, és komolyan kell venniük a figyelmeztetést: 11 és 15 óra között ne menjenek ki a tűző napra, ebben az időszakban inkább pihenjenek az árnyékban. A leégés nemcsak a melanoma kialakulásának kockázatát növeli, hanem olyan stresszt is okozhat a szervezetnek, aminek következtében megemelkedhet a vércukorszint, ami egész addig is eltarthat, amíg be nem gyógyul a bőrsérülés.