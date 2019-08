Ha a rendőr elkéri a készpénzt, már nagy a baj

Százezreket markolnak fel az igazoltatást színlelő csalók, a BRFK tippjeivel azonban elkerülhetjük az áldozattá válást.

Álrendőrök portyáznak a Budapesten, és módszeresen lehúzzák a gyanútlan külföldieket: a rendőrség a közelmúltban három esetről is beszámolt, amikor a magukat nyomozóknak kiadó elkövetők – több esetben román állampolgárok – látszólagos igazoltatás során több százezer forintot gomboltak le áldozataikról

Május 30. és június 5. között például e gy 55 éves román férfi „ellenőrzött” turistákat az V. kerületben: hamis pénzt és kábítószert keresett, a bankjegyek átpörgetése után pedig összesen 100 ezer forintot tüntetett el. Sorozatának egy átvert német nő határozottabb fellépése vetett véget, aki – miután észrevette, hogy 300 euróval lett szegényebb az igazoltatás után – a férfi után sietett, és járókelők segítségével a helyszínen is tartotta a csalót a rendőrök érkezéséig. Július 5-én egy kanadai turistát lopott meg két román álrendőr a Népligetben, akik 660 ezer forintnyi kanadai dollárral szívódtak fel . Augusztus közepén pedig egy igazi rendőr buktatta le a Teréz körúton és a ferihegyi reptéren is aktív álrendőr párost, akik euróban és yenben mintegy 600 ezer forintot akasztottak le „igazoltatásaik” közben - igaz, ez elkövetők egyike elmenekült.

Érdeklődésünkre a BRFK megerősítette, hogy mindhárom esetben román állampolgárok adták ki magukat rendőrnek; arra viszont nem válaszoltak, hogy egyedi vagy kapcsolódó esetekről, esetleg egy nagyobb bűnbanda akcióiról van szó. „… a további összefüggéseket a rendőrség vizsgálja” - írták sejtelmesen. úA hatóság az sem tudta közölni, hogy idén hány ilyen csalás történt Budapesten, mivel nyilvántartásuk, az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikai Rendszer (EnyÜBS) nem tartalmaz az álrendőrökre vonatkozó kategóriát.

Néhány dologban azonban tudtak segíteni – például abban, hogy miként kerülhetjük az áldozattá válást. Az első és legfontosabb tanács:

„A rendőr egy igazoltatás során soha nem ellenőrzi az állampolgárnál lévő pénzt”

Ha valami miatt gyanús lenne a hatósági fellépés, átlagemberként is tehetünk lépéseket: a rendőrségi intézkedés például oda-vissza játék, hiszen a civil ruhában eljáró rendőrnek is kell tudnia igazolnia magát. A valódi nyomozó kilétét a jelvény és fényképes igazolvány együttes felmutatása bizonyítja – ha pedig eljár, akkor közölnie kell az intézkedés jogcímét és a jelvény számát is. Az egyenruhás rendőrök szabályos megjelenéséről is láthatunk néhány tablóképet.

Más kérdés, hogy a külföldiek mit sem tudnak a magyar szabályok szerinti egyenruháról vagy eljárásról ; ők sem maradnak azonban információ nélkül. „A rendőrség több fórumon keresztül mindig felhívja a hazánkba látogató külföldiek figyelmét arra, hogy az ingyenesen hívható 112-es segélykérő számon idegen (angol és német) nyelvű diszpécserek is vannak, akiket abban az esetben is fel lehet hívni, ha gyanúsnak vélik a rendőri intézkedést” - írta a BRFK.