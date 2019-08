Kínai kézbe kerül az Ikarus-telep

Több sikertelen árverés után egy elektromos autókat összeszerelő vállalkozás jelentkezett a legendás buszgyár jelenleg holland tulajdonban lévő mátyásföldi telepének megvásárlására.

Megveszik a főváros egyik legnagyobb és legrosszabb állapotban lévő ipari parkját. A hírt a XVI. kerület polgármestere jelentette be először az önkormányzat honlapján közreadott videó-interjújában, majd egy rövid információ megjelent a Fejlődő kertváros című kerületi újság augusztus 14-i számának címoldalán is. Kovács Péter arról beszélt, hogy egy olyan kínai háttérrel rendelkező magyar cég lenne a vevő, amely fő tevékenységként elektromos autók összeszerelését végezné a területen, emellett kínai áruk elosztó raktárbázisát hozná létre. A tulajdonosváltás jogi folyamata épp csak elkezdődött, így a vevőkről hivatalosan nem lehet ennél többet tudni. Hiába kerestük a terület tulajdoni lapján végrehajtóként megnevezett ifjabb Dienes Árpád irodáját, nem adtak felvilágosítást a megállapodás egyetlen részletéről sem, a vásárlás tényét viszont nem cáfolták, ahogy az eddigi tulajdonos Felikon Kft. munkatársai sem, bár a cég vezetői elzárkóztak minden nyilatkozattól és még a 28 hektáros, teljesen lepusztult ipari park fotózásához sem járultak hozzá. Érdeklődésünkre ugyanakkor a kínai-magyar gazdasági kapcsolatok több szakértője is elsőként a BYD, Kína vezető elektromos és hibridautó gyártójának nevét említette lehetséges vevőként, mondván, hogy a cég már jelen van Magyarországon, 2017 áprilisában nyitotta meg első itteni üzemét, amely egyben a cég első buszgyára Európában.



A BYD első elektromos buszát tavaly decemberben Salgótarján önkormányzatának adták át – számolt be a vállalat működéséről idén áprilisban az MTI. A cikk szerint a cég hihetetlen növekedését jelzi, hogy idén 750 százalékkal több elektromos autót adott el, mint az előző év hasonló időszakában. Ezek után egyáltalán nem lenne meglepő, ha az Ikarus egykori gyártelepének megvételével további fejlesztésbe kezdenének Budapesten. A kínai piac ismerői azonban hozzátették, hogy Kínában több nagy cég is érdekelt az elektromos autó üzletben, gyakorlatilag bármelyik megjelenhet befektetőként Magyarországon. A 2012 óta működő ChinaCham Magyar-Kínai Gazdasági Kamara munkatársai az felelték kérdéseinkre, hogy egyelőre nem kaptak értesítést az üzletről, ahogy a helyi önkormányzat ellenzéki képviselői is csak a polgármesteri üzenetből szereztek róla tudomást az ipari park bérlőihez hasonlóan. Utóbbiak 2007-ben még majdnem százan voltak, akkor távozott az Ikarus Egyedi Autóbusz Gyár és utána sokan mások. Néhány kisebb működő üzem mellett több mint 40 ezer négyzetméternyi üzemcsarnok áll most üresen. A régi buszok felújításával foglalkozó Simon Pál csapata volt az egyik legtovább kitartó bérlő, de amikor tegnap elértük telefonon, lemondóan csak annyit mondott, már őt sem foglalkoztatja a teljesen lerobbant állapotú terület sorsa, 70 évesen nyugdíjba ment. A XVI. kerületiek közt nyílt titok, hogy éles ellentét volt a Felikon Kft. vezetői és a polgármester között, de arról ellentmondó hírek terjednek, hogy Kovács Péter azért akadályozta meg a cég minden korábbi fejlesztési kísérletét, mert nem akarta, hogy lakópark legyen az ipartelepből, vagy azért haragudott, mert a vállalkozás hosszú évek óta nem fizetett egyetlen fillér adót sem a kerület kasszájába. A kerületi lapból és képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveiből az derül ki, hogy 2012-ben majdnem megállapodtak az addig felhalmozott adótartozások elengedéséről, aminek fejében nem is kis területet kapott volna ingyen az önkormányzat az ipari parkból, de az 1998 óta helyi képviselőként dolgozó szocialista Abonyi János emlékei szerint az üzlet végül nem jött létre. Később piacként akarták hasznosítani az egyik csarnokot, de az utolsó pillanatban a polgármester közbelépett, a meghirdetett nyitás elmaradt. A helyi hírek szerint csak 2012-ben az ingatlan tulajdonosának építmény és telekadó címén 160 millió forintot kellett volna befizetni a kerület kasszájába, de a polgármester videó-nyilatkozatából az derül ki, hogy hosszú évek óta nem fizettek egy fillért sem. Annak, hogy az önkormányzat próbálta volna behajtani az adósságot, csak egyszer-kétszer találtuk nyomát a terület adatai között, a mostani, sikeresnek látszó végrehajtási árverést a papírok szerint a NAV kezdeményezte, bár a kerületi lap szerint az önkormányzat. A hét elején elküldött kérdéseinkre nem érkezett válasz.



Zálogjog A Mátyásföld és Sashalom határán fekvő iparterület tulajdonosa a Felikon Kft-n keresztül a holland Atlas Estate Limited ingatlanbefektető csoport. 2006-ban és 2009-ben még pályázatokat nyertek csarnokfelújításra és inkubátorház fejlesztésre, de az Opten céginformációs adatbázisa már jó ideje a kiemelten magas kockázatú cégek között tartja nyilván a vállalkozást. A tartozások miatt több jelzálogjogot is bejegyeztek a területre, így ma még nehéz megmondani, hogy az önkormányzat hozzájuthat-e egyetlen fillérhez is a felhalmozott adótartozások fejében, pedig ezek összértéke sok százmillió forint.