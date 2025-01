Az Ikarus-legenda: ívelni csak kalapáccsal

Valószínűleg kevesen tudják, mi az a motorsátor, és az sem az általános műveltség része, hogy mi az, amire egy CNC-vágógép képtelen, de egy egyszerű szerszámmal meg lehet csinálni – feltéve, hogy szakavatott kéz fogja. Ha a gyártási, szerelési részletek nem is ismertek, azt mindenki tudja, mit jelent az Ikarus busz. Ami ugyanúgy hungarikum, mint a puli és a pálinka, noha a nagy budapesti gyárat évtizedekkel ezelőtt felszámolták és kiárusították. A legendás busz emlékét ma már csak a nemrég Ikarus-kiállítást rendező Közlekedési Múzeum őrzi, no meg egy-két ember, akinek a szívében és a kezében is benne van a busz. Schindele Árpáddal és Decsár Rudolffal beszélgettünk.