Tiborcz cége 34 milliót adományozott a SOTE gyermekklinikájának

Augusztus 20-ával megkezdődik a korai érésű almafajták szürete, ám már megkongatták a vészharangot - most nem a termelők, hanem, a feldolgozók és a kereskedők. Ugyanis a becslések szerint a tavalyinak csak a felét takarítják majd be a gazdák, a mi ntegy 450-500 ezer tonna almatermés pedig nem tudni még, hogy mire lesz elég. A terméscsökkenés a tavalyi 900 ezer tonnás betakarítás után várható volt, ám a vártnál nagyobb visszaesésben szerepet játszott az időjárás is. A júniusi jégeső és vihar a legnagyobb károkat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében okozta, ahol a termés mintegy 60 százaléka esett ki, vagy lesz 2. osztályú minőségű emiatt - írja közleményében az Agrárkamara. Lengyelországban és Magyarországon a vártnál jóval gyengébb lesz a termés, de Európa más országaiban is jelentősnek mondható a kiesés. A kontinensen 10,5 millió tonna alma teremhet ebben az évben. Míg tavaly az ipari almát átlagosan 20-28 forintért vették át a feldolgozók - a mélypont egy 13 forintos kilónkénti ár volt -, idén 30 forint körüli összegről indul a beszállítás. Az étkezési alma is kevesebb lesz és drágább mint tavaly - jósolják. A múlt évi 40-60 forinttal szemben 80-110 forintért veszik át az étkezési alma kilóját a felvásárlók - tudta meg a Világgazdaság Apáti Ferenctől, a a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnökétől. A várt termésből mintegy 100-150 ezer tonna alma étkezési minőségű lesz, míg nagyjából 350 ezer tonna alma a feldolgozóiparhoz kerül. Magyarországon az egy főre eső étkezésialma-fogyasztás 12-15 kg/év.