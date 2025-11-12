A nő a babát sajátjaként mutatta be a családjának, de röviddel utána már a SOTE egyik csecsemőgondozójába helyezte el, majd elhagyta a kórházat. A rendőrség 18 éven aluli sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésével gyanúsítja, elmeorvosi vizsgálatnak is alávetik.
Az intézmény egy életmentő Extrakorporeális Membrán Oxigenizáció (ECMO-műtüdő) berendezést vásárol a pénzből.
Az idős korral együtt járó leépülés okozója lehet számos fül-orr-gégészeti betegség, mint például a hallásromlás, a szédülés vagy a szaglásvesztés. Komolyan kell venni az olyan panaszokat is, mint a fülzúgás vagy füldugulás, mert veszélyes betegségek is állhatnak mögöttük, melyeket csak akkor lehet eredményesen gyógyítani, ha időben felfedezzük őket – figyelmeztet dr. Tamás László a Semmelweis Egyetem Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinikájának igazgatója. Ezeknek a betegségeknek a megelőzése érdekében a klinika munkatársai ingyenes szűréseket, előadásokat tartanak szeptember 26-án, a Kutatók Éjszakája alkalmából.
Hová folyik Dali órája? Csontváry cédrusa egyedül marad-e? Rippl-Rónai kalitkás hölgye szabadon engedi-e madarát? Mit figyelnek Rousseau dzsungelében az állatok? Van Gogh cipői merre jártak? Hová rohan Picasso bikája? Frida Kahlo virágai elhervadnak-e? Mit álmodnak Toulouse Lautrec ágyában? Hová repül Chagall hölgye? Színyei Majálisán ki eszi meg a csirkecombot?Mit néz Leonardo Mona Lisája? A Gyógyító festménymesékkel ilyesmi kérdésekre keresik a választ.