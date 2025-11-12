99 évesen is csúcsformában

Az idős korral együtt járó leépülés okozója lehet számos fül-orr-gégészeti betegség, mint például a hallásromlás, a szédülés vagy a szaglásvesztés. Komolyan kell venni az olyan panaszokat is, mint a fülzúgás vagy füldugulás, mert veszélyes betegségek is állhatnak mögöttük, melyeket csak akkor lehet eredményesen gyógyítani, ha időben felfedezzük őket – figyelmeztet dr. Tamás László a Semmelweis Egyetem Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinikájának igazgatója. Ezeknek a betegségeknek a megelőzése érdekében a klinika munkatársai ingyenes szűréseket, előadásokat tartanak szeptember 26-án, a Kutatók Éjszakája alkalmából.