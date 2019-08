A Századvég nyerte Palkovics minisztériumának egymilliárdos tenderét

Steiner Attilánának ezen túl havi 900 ezres fizetése és 22 milliós tartozása is van.

Korábban helyettes államtitkárként dolgozott Steiner Attila az Igazságügyi Minisztériumban, július 17-től pedig már az uniós ügyekért felelős államtitkár. Ennek megfelelően a napokban közzé is tették a vagyonnyilatkozatát a kormany.hu-n, amiből az mfor.hu szemezgetett.

A dokumentumból kiderül például, hogy Steiner három budapesti ingatlannak is tulajdonosa, bár kettőt csak felerészben tudhat a magáénak. Nagyértékű ingóságként egyedül egy 2012-es BMW X1-et tüntetett fel a vonatkozó részen.

Ami az új államtitkár pénzügyeit illeti, nem kevés tartozása van: az Erste banktól vett fel valamikor hitelt, melyből jelenleg a ráeső rész 19,975 millió forintot tesz ki. Emellett magánszemélyek felé is van 2 millió forint tartozása. És bár visszafizetési kötelezettség nem terheli, de feleségével közösen tavaly megigényelték a csok-támogatást, melynek nagysága 10 millió forint.

Az államtitkár a bruttó havi 1,3 milliós fizetését - mely a két gyermek után járó családi adókedvezményt is figyelembe véve nettó 900 ezret jelent - lakás bérbeadásával egészíti ki, ebből havi 200 ezer folyik be a családi kasszába. Juttatásként továbbá megilleti őt egy iPhone 7-es, egy iPad, egy Dell laptop és gépjármű használatára is jogosult.