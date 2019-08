Jeffrey Epstein a halála előtt két nappal írta alá a végrendeletét

Nemzetközi sajtószemle, 2019. augusztus 20.

FAZ Mintha előzőleg nem történt volna semmi, olyan gesztusokat tett Orbán Merkelnek és von der Leyennek. A lovagias tiszteletadás azt a szándékot tükrözte, hogy Budapest szeretne közös nevezőre jutni a Néppárttal kialakult heves vita után. A német fél hétfőn láthatólag arra törekedett, hogy ne tűnjön túlságosan szívélyesnek vagy bizalmasnak a légkör. Ám mivel tavasszal még olyan hírek jelentek meg a magyar sajtóban, hogy nem is lesz ott az eseményen, jelenlétét mindenképpen a békülékenység jelzéseként kell értékelni. Ugyanakkor a magyar politikus arra utalt az uniós jogállami eljárás kapcsán, hogy hajlandó engedményekre. Jegelte a közigazgatási bíróságok létrehozatalát. Viszont a Fidesz EPP-tagságát illetően a kormányfő és a közeli sajtó nem győzi hangoztatni, milyen jelentősége volt a magyar támogatásnak von der Leyen megválasztásában. FAZ Harminc évvel ezelőtt a Páneurópai Piknik alapvetően megváltoztatta a világot: azt mutatta, hogy elég volt a szögesdrótból és a falból, az emberek szabadulni akarnak a diktatúrától. Arra vágynak, hogy az európai népek együttműködjenek a szabadságban, az EU és a NATO égisze alatt egyesülve. Joggal emlékezik a világ Magyarország döntő szerepére egy olyan eseményláncolatban, amely a németek számára az újraegyesülésben csúcsosodott ki. Az elismerést nem kell magyarázni, ám az ellentétben áll a mostani kétoldalú viszonnyal, amely igencsak borús. Az okok jól ismertek: a bevándorlás- és a menedékpolitika körüli viszály, illetve a jobboldali-nemzeti Orbán illiberális kurzusa. Feltűnő, hogy a politikus egy ideje lágyabb húrokat penget. Jó volna, ha ebből az az őszinte kívánság szólna, hogy a vezető Európa összetartozását szorgalmazza.

Meglepően új hangot ütött meg a német miniszterelnök Orbán Viktorral szemben: elmaradtak a bírálatok, Merkel nem érintette a jogállamiság témakörét. Ezzel szemben a házigazda sok olyasmit felhozott, ami azt célozta, hogy elnyerje a kancellár tetszését. A német politikus ehhez képest – a magyarok nagy örömére – kerülte az ilyenkor szokásos utalást az akkori szocialista magyar kormány érdemeire. Balog Zoltán meg is jegyezte, hogy az egykori ellenzéket zavarta a kommunista diktatúra német dicsérete és ez ügyben nem változott a vélemény azóta sem. Merthogy a hatalommal szembenálló erők nyomást gyakoroltak, anélkül a kommunisták nem léptek volna. Merkel ennek megfelelően méltatta is az egykori magyar polgári mozgalom érdemeit. Ám egyetlen szóval sem említette, hogy nincs minden rendben a magyar politika körül, amikor az európai értékekről van szó. 4 éve még kijelentette, hogy nem tud mit kezdeni az Orbán-féle illiberális demokráciával. Most sokkal inkább a közös tényezőket hangoztatta. Meg hogy milyen jó a kétoldalú viszony. Még a menekültpolitika kapcsán kialakult ellentéteket is baráti módon meg lehet beszélni, tette hozzá. Úgy tűnt ugyanakkor, hogy a házigazda teljesen elengedte a migráció témáját. Az egyórás munkaebéd egy részvevő szerint szintén jó hangulatban telt. A két ország között évek óta inkább fagyos volt a kapcsolat. Ezúttal azonban a két nyilatkozat, valamint a testbeszéd is azt jelezte: mindkét részről új hangnemet tartanak szükségesnek. Egy megfigyelő Ursula von der Leyenben látja a titok nyitját, merthogy ő szereti Magyarországot, Budapest ugyanakkor 100 százalékosan éles eszű, gyakorlatias politikusnak tekinti. De a legfőbb, hogy a Bizottság következő elnöke megbízhatónak tartja Orbánt, hiszen neki és a visegrádiaknak köszönheti megválasztását. És a jelek szerint VDL, valamint Merkel úgy döntött: új Kelet-Európa-politikára tér át. Politológusok közben rámutatnak, hogy a német politikában fontos a geogazdasági tényező, vagyis, hogy mindig szem előtt tartja a gazdasági előnyöket. Még akkor is, ha valahol gond van a jogállammal, illetve a demokratikus értékekkel. Elképzelhető, hogy a kancellár most elszánta magát és ezt a felfogást kívánja követni. Így nem kizárt, hogy az EU-re testálják a palávert, ahol az azután szépen zátonyra futhat. A békességért Orbán is megtette a magáét: hatalmas támogatásokat adott a német befektetőknek, német fegyvereket vett és lemondott az igazságszolgáltatás kétes reformjáról. De ezt így szokta csinálni: mindig anyagi érdekekben gondolkodik. Abból indul ki, hogy a többi elintéződik, ha megfelel a németek gazdasági kívánságainak. Ezúttal úgy tűnik, hogy Merkel is osztja ezt a felfogást. A közeledésben a következő lépés a jövő hónapban esedékes kétoldalú fórum lehet. A német és a magyar külügyminiszter is jelezte részvételét. Ez nem mindig volt így.