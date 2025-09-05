Megtámadta Komár végrendeletét a néhai sztár fia

Nem fogadja el másfél évvel ezelőtt elhunyt édesapja, Komár László végrendeletét a fia. A néhai táncdalénekes a testamentumában külön kérte, hogy a második házasságából született Balázs ne terjesszen be igényt a köteles rész iránt, hiszen azt teljes egészében kielégítette - írja a Blikk.