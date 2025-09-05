Giorgio Armani az elmúlt öt évtizedben a világ egyik legismertebb divatmárkáját hozta létre, ám halála felveti a vállalat jövőjével kapcsolatos kérdéseket.
Úgy véli, a magyarság dolga a fény és a szeretet felmutatása.
Az új szabályozás célja, hogy az elhunytak ingatlanvagyonát az önkormányzatok a helyi közösségek érdekeire fordíthassák.
Egy alapítvány munkatársai az életvégi tervezéssel segítenek az anyagi kérdések rendezésében, a lelki terhek kezelésében.
A gyermekrohamkocsikat működtető szolgálatra hagyta házát egy nemrégiben elhunyt idős nádudvari asszony. Neki nem volt gyermeke, magányosan élt.
Nem ismerte őket, mégis ők jutottak eszébe.
577 millió dolláros vagyonról és mintegy 56 millió dollárnyi készpénzről rendelkezett.
Noha a vasárnap délelőtt elhunyt Kovács Erzsi végrendeletét még nem nyitották ki, a Blikk megtudta, kik részesedhetnek az énekesnő örökségéből - írja a lap.
Nem fogadja el másfél évvel ezelőtt elhunyt édesapja, Komár László végrendeletét a fia. A néhai táncdalénekes a testamentumában külön kérte, hogy a második házasságából született Balázs ne terjesszen be igényt a köteles rész iránt, hiszen azt teljes egészében kielégítette - írja a Blikk.