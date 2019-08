Teljesíthetetlen kérésnek tűnik a fair play a pécsi kampányban, a Fidesz nem enged

Az ellenzék azt kéri, hogy legalább néha jussanak szóhoz a közpénzből fenntartott helyi médiában, de nem kaptak választ.

Pécsen a parlamenti pártok – az LMP kivételével – közösen állítottak jelölteket az önkormányzati választásra. A Mindenki Pécsért színeiben induló ellenzéki jelöltek azt szeretnék, hogy a közpénzből működő lapokban ők is megoszthassák a nyilvánossággal elképzeléseiket. Az ellenzéki csapat vezéregyénisége, Mellár Tamás közgazdász, független parlamenti képviselő a héten nyílt levélben szólította meg Vári Attilát, a Fidesz-KDNP pécsi polgármesterjelöltjét, hogy járjon közbe az ellenzék megszólalása érdekében. Mellár abban bízva fogalmazta meg levelét, hogy a vízilabdában kétszeres olimpiai bajnok Vári Attila sportemberként átérzi: a választási harcban is nélkülözhetetlen a fair play szelleme. A pécsi önkormányzat tulajdonában lévő újságban, internetes portálon és tévében a kormánypárti városatyák kontroll nélküli reklámozása úgyszólván folyamatos, az ellenzék viszont szinte sosem kap szót, hogy kifejtse véleményét. Ellenzéki szereplők alapvetően akkor „jutnak be” a városháza médiájába, ha állítólagos hibáikat róják fel, ám a kritizált pártoknak és embereiknek nincs esélyük lényegi reakcióra. Pécset az elmúlt 10 évben a Fidesz irányította, s a város ez idő alatt számos botrányt ért meg. Ilyen volt például, hogy Pécs önkormányzata 2-3 év alatt 6-7 milliárdos hiányt halmozott fel. Nemzetközi visszhangja volt annak, hogy a város – a svájci-szír tulajdonost margóra téve - egy fideszes érdekkörnek akarta átjátszani a Zsolnay Porcelánmanufaktúrát, s a sikertelen einstandra elherdáltak hozzávetőleg egymilliárd forintot, és állástalanná tették a Zsolnay elcsábított dolgozóit. A magyar és a holland rendőrség pedig azt vizsgálja, hogy a pécsi önkormányzat tömegközlekedési cége miért adott egy 2,8 milliárd forint értékű holland buszflottáért az árnál egy milliárddal többet. Ezekről a skandalumokról a városi sajtó sosem adott érdemi információt. Vári Attila eddig nem válaszolt Mellár nyílt levelére. Az olimpiai bajnokot mi is megkerestük, és megkérdeztük: akar-e tenni annak érdekében, hogy az ellenzék is arányosan szót kapjon az önkormányzati sajtóban. Vári stábja írásban kérte kérdéseinket, ám a megbeszélt időre nem érkezett meg a válasz. Megkeresésünkre Vári sajtósa, Nyaka Szabolcs annyit felelt, hogy egyelőre nincs válaszuk, ha lesz, elküldik.