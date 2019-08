Trump kész újraindítani a nukleáris tárgyalásokat Észak-Koreával

Az amerikai elnök azt mondta: „gyönyörű” levelet kapott Kim Dzsong Untól.

Az Egyesült Államok kész újraindítani a nukleáris tárgyalásokat Észak-Koreával – mondta egy magas rangú amerikai diplomata szerdán, azt követően, hogy véget értek a hagyományos éves amerikai-dél-koreai hadgyakorlatok, amelyek rendszerint felbőszítik Phenjant. A tíznapos gyakorlatozásra Észak-Korea rakéták és egyéb fegyverek tesztelésével válaszolt. Phenjan bírálatainak célkeresztjében azonban inkább Dél-Korea állt. Szakértők szerint ez arra utal, hogy Észak-Korea továbbra is érdekelt a nukleáris tárgyalások újrakezdésében Washingtonnal. Donald Trump amerikai elnök elmondta, hogy „gyönyörű” levelet kapott Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőtől. Trump szerint ebben Kim találkozót kezdeményezett, hogy újrakezdhessék a megbeszéléseket az amerikai-dél-koreai hadgyakorlatok végeztével. Kim a hírek szerint bocsánatot is kért az elmúlt időszak fegyverkísérletei miatt. Stephen Biegun, Trump észak-koreai különmegbízottja szerdán újságírók előtt hangsúlyozta: az Egyesült Államok kész újra belevetni magát a tárgyalásokba, ha Észak-Korea kezdeményez. Biegun rámutatott: az amerikai elnök az alacsony szintű kapcsolatok újrafelvételével bízta meg csapatát. A különmegbízott Szöulban folytatott tárgyalásokat dél-koreai kollégájával, Li Do Hunnal, hogy feltárják, miként lehetne minél gyorsabban feléleszteni a nukleáris tárgyalásokat és érdemi előrelépést felmutatni. Trump és Kim februári hanoi csúcstalálkozóján kudarcot vallott az eddigi diplomácia, miután a feleknek nem sikerült közelíteniük egymáshoz álláspontjaikat. Trump az észak-koreai nukleáris fegyverarzenál maradéktalan felszámolását várja Kimtől, míg az észak-koreai vezető szeretné, ha a szankciók egy részének feloldásával kárpótolnák eddigi és jövőbeli erőfeszítéseiért és lefegyverzési lépéseiért. Trump és Kim harmadik, panmindzsoni csúcstalálkozóján megegyezett a tárgyalások újrakezdéséről, de azóta sem került sor hivatalos találkozóra a két ország tisztségviselői között. Szakértők szerint Észak-Korea jelenlegi fegyvertesztjeinek fő célja, hogy nyomást gyakoroljon az Egyesült Államokra a tárgyalások újrafelvétele előtt, és kifejezze tiltakozását a dél-koreai-amerikai hadgyakorlatok ellen.