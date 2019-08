A nyári zenei szezon nem ér véget a hónap végén. Miranda Liu augusztus utolsó napjaira és szeptember elejére hívta meg muzsikus társait kamarazenei fesztiváljára.

Perényi Eszternek jelentős szerepe volt abban, hogy Miranda Liu amerikai születésű hegedűművész, aki salzburgi Mozarteumban kezdte európai tanulmányait és évekig tanult ott, végül Magyarországra került. Perényi, mondhatni, az egész világon elismert hegedűpedagógus, aki kisgyereket, de diplomázni készülőket is oktat. Miranda Liu Erasmus-ösztöndíj segítségével került hozzá, a budapesti Zeneakadémián képezte tovább magát nála és ott is végzett. „Perényi Eszter igazán jó tanár, aki nem csak a hangszeres játékot tanítja, hanem példakép is, egész személyiségével hat tanítványára. Arra is van gondja, hogy a technikai kérdéseken túl az élet, a karrier útjain is segítségükre legyen. Erős egyéniség." – nyilatkozta lapunknak Miranda Liu. Azonban az, hogy az amerikai művésznő itt maradt Magyarországon, annak a következménye, hogy olyan szerepet sikerült megkapnia három évvel ezelőtt – és abban azóta is helyt állnia -, amelyet végül is saját képességeinek köszönhet: amikor a Concerto Budapest első hegedűse lett, mindössze 19 éves volt. A zenekar mellett – amit Miranda Liu nagyon szeret - jut idő arra, hogy szólistaként vagy kamaraművészként is megjelenjen. Tavaly Hubay 3. hegedűversenyét játszotta a zenekarral, most nyáron pedig a Négy évszakot. Kamarazenekari fesztivált, mesterkurzust azonban kevesen szerveznek. Mi volt a célja ezzel? - érdeklődtünk. „A budapesti hangversenyélet a szezonban gazdag, de nyáron jóval kevesebb a komolyzenei esemény. Azt szerettük volna, ha azok juthatnak zenei élményekhez, akik már visszatértek a nyaralásból. A kamarazene a barátok zenéje, a legszemélyesebb műfaj, a célom az volt, hogy a legsikeresebb itthon élő művészekhez nemzetközileg is elismert partnerek csatlakozzanak" – magyarázta. Négy színes esti koncert lesz a fesztiválon, amelyeken a duótól a szeptettig, sokféle műfajban mutatkoznak meg a különféle hangszereken játszó művészek. Két délután pedig Érdi Tamást és Georgy Tchaidzét szólózongora műsorban lehet hallani. Bartosz Koziak csellista, Georgy Tchaidze, Bábel Klára hárfás, Győri Noémi fuvolista, Klenyán Csaba klarinétos, Szabó Judit kamarazene tanár, és a fesztiválalapító, Miranda Liu mesterkurzusokat is fognak tartani a jelentkezőnek, akik növendékkoncerteken és versenyen is bemutathatják tudásukat. A verseny díja az lesz, hogy azok, akik a legjobban játsszák a kötelező darabot a zárókoncerten a most debütáló Central European Strings kamarazenekarral - amelynek magját a szervező művész vonósnégyese, a Central European String Quartet művészei alkotják - szólistaként felléphetnek. „Nagyon várom azokat a koncerteket, amelyeken Ravel, Brahms műveiben csatlakoznak vonósnégyesünkhöz az említett művészek. Helyszíneknek az intimebbek közül válogattunk, a Festetics Palota, a Benczúr Palota és a Régi Zeneakadémia kamaratermében lesznek hangversenyek, ez azért fontos, mert a zeneszerzők ezeket a darabokat ilyen helyekre szánták" – meséli Miranda Liu. A kamarazene az intenzív próbák révén olyan összeszokottságra neveli a zenészeket, aminek a zenekari játék során is hasznát veszik, hiszen ezt a zenét sokkal aktívabban, energikusabban kell játszani. Infó: Első Új Millennium Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál Budapest, 2019. augusztus 30-szeptember 3. Művészeti vezető: Miranda Liu