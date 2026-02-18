Ha Lillafüred, akkor József Attila. Vagy inkább a Meseautó? A Fesztivál Akadémia Budapest művészeti vezetői, Kokas Katalin és Kelemen Barnabás a Palotaszálló falai között immár harmadik éve építenek egy újabb mítoszt.
A gitáros legenda, John Scofield új albumán a szó legnemesebb értelmében vett kamarazene hallható. A bőgős-basszusgitáros Steve Swallow és a dobos Bill Stewart mindvégig teljesen egyenrangú partnerei a Sco becenéven ismert muzsikusnak.
20. századi, illetve kortárs magyar és lengyel zeneszerzők műveiből állította össze új CD-jének repertoárját Szefcsik Zsolt hegedűművész és együttese, az Erdődy Kamarazenekar. A varsói Dux Classics kiadónál megjelent album nemzetközi fogadtatása igen kedvező.
A nyári zenei szezon nem ér véget a hónap végén. Miranda Liu augusztus utolsó napjaira és szeptember elejére hívta meg muzsikus társait kamarazenei fesztiváljára.