Felfedezők kamarazenekara

20. századi, illetve kortárs magyar és lengyel zeneszerzők műveiből állította össze új CD-jének repertoárját Szefcsik Zsolt hegedűművész és együttese, az Erdődy Kamarazenekar. A varsói Dux Classics kiadónál megjelent album nemzetközi fogadtatása igen kedvező.