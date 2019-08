Visszatér a kánikula: délután 25-33 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk

Csütörtökön a nap első felében északnyugaton, délután a délkeleti határ közelében alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar, többnyire azonban csak fátyolfelhők szűrhetik a napsütést.

Az északi-északkeleti szelet keleten kísérhetik élénk, erős lökések. A hajnali 13-20 fokot követően délután 25-33 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk, délkeleten lehet a legmelegebb - írja az Időkép

Pénteken is főként fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, emellett gomolyfelhők is képződhetnek, de csak néhol fordulhat elő kis eséllyel egy-egy futó zápor. Az északkeleti szél az Alföldön és a Dunántúl déli felén időnként megélénkülhet. Fokozódik a meleg, délután 28-34 fok várható. Szombaton délen zavartalanabb lesz a napsütés, északon főként fátyolfelhők szűrhetik, emellett nyugaton gomolyfelhők képződnek. Utóbbi tájakon helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A keleties szél megélénkülhet. Napközben 29-34 fokra készülhetünk. Vasárnap és a jövő hét első napjaiban marad a kánikula 30 fok fölötti maximumokkal, sok napsütéssel, délután, kora este elszórt záporokkal, zivatarokkal. A keleties szél továbbra is élénk, zivatar idején erős, akár viharos is lehet.