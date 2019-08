Terjedőben az illiberális hagyomány: egyre csak építi a határkerítést Szlovénia is

Németország és Franciaország sem hajlandó megváltoztatni az Egyesült Királyság uniós kilépését szabályozó megállapodást. Közeleg a „no deal Brexit”.

Boris Johnson az Európai Unió megosztására játszik. Ez derült ki szerdai berlini és csütörtöki párizsi látogatásán. A brit miniszterelnök minden bizonnyal arra számít, hogy ha folyamatosan fenyeget a megállapodás nélküli kilépéssel, akkor sikerül egyes tagországokat kétoldalú megállapodásra kényszeríteni. A „no deal Brexit” ugyanis egyes országokat érzékenyebben érintene, másokat kevésbé. Franciaországban például sokan úgy vélik, jobb lenne minél hamarabb megszabadulni az Egyesült Királyságtól. Az exportorientált német gazdaság ugyanakkor sokat veszíthet a britek rendezetlen kilépésével. Bár Angela Merkel nem volt borúlátó a Johnsonnal folytatott szerdai találkozója után, úgy fogalmazott, London is az uniós belső piac része kell, hogy maradjon, s – mint mondta - talán a következő harminc napban a brit kormányfő talál valamilyen megoldást. Nem mutatkozott viszont nyitottnak arra, hogy megváltoztassák az Unió és Nagy-Britannia közötti megállapodást, amelyet a jelenlegi brit miniszterelnök elődje, Theresa May kötött még Brüsszellel. Hasonlóképpen nyilatkozott Frank-Walter Steinmeier német államfő is. Elmondta, a rendezetlen kilépés mind Nagy-Britannia, mint az Európai Unió számára igen hátrányos lenne, de azt is világossá tette, nem számol a megállapodás újratárgyalásával. Olaf Scholz pénzügyminiszter azt emelte ki: az Európai Unió egységes a kérdésben és senki sem várhatja a tagországoktól, hogy megváltoztassák a hosszas konzultációk után megszületett egyezséget. A brit sajtó vegyesen értékelte Johnson berlini látogatását. Az Independent szerint a brit kormányfő harminc másodpercig próbálkozott azzal, hogy Merkelt állítsa be hibásnak mindazokért, amiket ő követett el, de ez a stratégiája kudarcba fulladt. A Telegraph viszont úgy látta, hogy Merkel pragmatikusan viszonyult az EU és London közötti megállapodás megváltoztatásához, nem kezelte annyira radikálisan a kérdést, mint Brüsszel. Jonhson a megállapodás megváltoztatását az úgynevezett „backstoppal” kezdené. Ez a legkényesebb téma, garantálná, hogy a további megbeszélések kudarca esetén sem állítanák vissza a határellenőrzést Észak-Írország és Írország között. A Brexit hívei szerint ez a brit szuverenitás megsértésével egyenértékű. Ám az EU megannyi képviselője, köztük Emmanuel Macron francia elnök, aki csütörtökön munkaebéden fogadta Boris Johnsont, jelezte: erről szó sem lehet. Macron közölte, ha engedményt tennének a brit miniszterelnöknek, akkor az EU-nak választania kellene a belső piac megőrzése, vagy az írországi béke között. Kiemelte, döntő jelentőségű az észak-írországi békefolyamat. Az elnök szerint a megállapodás nélküli kilépés jelenleg a legvalószínűbb forgatókönyv. Johnson sosem rejtette véka alá, mit is gondol Franciaországról. Még külügyminiszterként „rossz gyereknek” nevezte Párizst, azt azonban tagadta, hogy „bélsárhoz” hasonlította volna a francia vezetést. London polgármestereként is folyamatosan becsmérelte a franciákat, mígnem egy interjúban feltették neki a kérdést: ahhoz, hogy Nagy-Britanniában népszerű legyen, muszáj-e rendre Franciaország ellen szólnia. „Szó sincs erről” – válaszolta, s mint mondta, szereti az országot. Ettől függetlenül sok hírmagyarázó lepődött meg azon, hogy Johnson nem utazott el előbb Párizsba. Ez nem Macronon múlt. A brit kormányfő folyékonyan beszél franciául, többször is adott interjút a nyelven. 2013-ban például épp franciául fejtette ki: ha hazájában népszavazást rendeznének az uniós tagságról, ő a maradásra voksolna – emlékeztetett a Guardian. Emmanuel Macron egyébként jobban tud angolul, mint ahogy Johnson franciául.