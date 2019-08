Bombariadó miatt lezárták a Washington hidat New Yorkban

Sziklaszilárdnak hitt rend omlik porba villámgyorsan.

Paul Lendvai szerint manapság példátlan szégyentelenség grasszál világszerte a politikában, de ennek a csúcsa Magyarország és Lengyelország, mert ott a gátlástalanság cinizmussal és képmutatással párosul, írja a Kleine Zeitung . Az újságíró, akit sorra interjúvolnak meg az osztrák lapok, miután holnap ünnepli 90. születésnapját, példaként azt hozta fel, milyen pofátlan volt a fogadtatás a német kancellár részére múlt szombaton, a Páneurópai Piknik évfordulóján. Orbán Viktor ugyanis nem győzött szép szavakat mondani Németországról és Angela Merkelről, miközben kormány közeli körökben házi újságírók és tanácsadók a kereszténység és a CDU árulójának minősítik a politikust. De a német kormányfő jó társaságba került, mert ezek az emberek már a pápát is lehordták mindennek. És Orbán, illetve a Fidesz mindezt megengedi! Azonban példát lehet hozni bőven Amerikából és Nagy-Britanniából is a szégyentelenségre. A tömegeket mostanság könnyű manipulálni, Matteo Salvini egy valóságos zseb-Mussolini, ami roppant veszélyes. Egyik pillanatról a másikra inognak meg sziklaszilárdnak hitt tételek, de a harc végsoron az ostobaság és a gyűlölet ellen folyik. Ezért ma mindennél fontosabb a felelősségteljes sajtó. Az olaszoknál és a briteknél politikai bohócok, illetve demagógok hihetetlenül nagy szerepet töltenek be, még az egykor mértékadónak tekintett médiában is. A beszélgetés végén Paul Lendvai igazat ad Heller Ágnesnek, aki szerint Orbánt nem lehet populistának tekinteni, mert a politikus nem a nép, hanem a gazdagok oldalán áll. És az oligarchákat csakis a saját jólétük érdekli. Az elemző úgy fogalmaz, hogy Magyarországon egy egészen sajátos, feudalizmussal átitatott rendszer jött létre. A csúcsán egyetlen kis csoport áll, amelyet kellő módon megfizetett kiszolgálók hada vesz körül. De éppen ezek az oligarchák teszik tönkre az országot.