Tényleg nyomoz az ügyészség a Microsoft-ügyben

Közölték, hogy a nyilvánosságra hozott dokumentumok elsődleges elemzésére már sor került.

A Központi Nyomozó Főügyészség „különösen jelenős kárt okozó csalás és más bűncselekmények miatt” rendelt el nyomozást „az ún. Microsoft ügyben” –A közleményben az áll: az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma és az Amerikai Tőzsdefelügyelet a Microsoft Magyarország Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által értékesített szoftverlicencek értékesítése ügyében folytatott, nem bűnügyi vizsgálatáról dokumentumokat hozott nyilvánosságra. Ezt követően a Legfőbb Ügyészség azzal a kéréssel fordult az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumához, hogy valamennyi, az ügyben releváns és esetleg büntetőeljárás alapjául szolgáló információját küldje meg részére. Kitértek arra is, hogy az ügyben két feljelentés is érkezett a Központi Nyomozó Főügyészségre, amely feljelentés kiegészítést rendelt el.

Szerdán az atv.hu arról számolt be, hogy információi szerint a Fővárosi Főügyészség közigazgatási jogi osztályaaz Esterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatóját, hogy legkésőbb augusztus 26-ig küldje meg „a Microsoft vagy azzal egyenértékű szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére megkötött közbeszerzési szerződéseket, és azok előkészítő iratanyagát is a Fővárosi Főügyészségnek”. A portál szerint más szállítási, vállalkozási szerződéseket is kértek. A feljelentéskiegészítés határideje egyébként kétszer 15 nap, amiből még csak 15 nap telt le – tehát a KNYF még 15 napig elhúzhatta volna az ügyet.