Megingott a borsodiak biztonságérzete

A politikus az ügyben nem tett vallomást, ellenben panasszal élt a gyanúsítással szemben.

A Fidesz frakció feljelentése nyomán hivatali visszaélés gyanúja miatt indított nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség Demeter Márta ellen – tudatta az állami hírügynökség, és már megtörtént az LMP-s politikus első kihallgatása. A politikus az ügyben nem tett vallomást, ellenben panasszal élt a gyanúsítással szemben.Demeter Márta akkor még honvédelmi bizottsági tag tavaly szeptemberben a kecskeméti repülőbázison tett iratbetekintés során látta, hogy a Honvédség egy Airbus 319-es repülőgép Ciprusról hazatérő járatának utaslistáján Orbán Viktor lányának a neve is szerepelt. Ekkor Demeter írásbeli kérdést intézett Pintér Sándorhoz, hogyan lehetséges hogy a honvédség kiképző repülés keretében a „miniszterelnök családtagjait” szállítja? Azonban mint az kiderült, csak névazonosságról volt szó, egy ciprusi békefenntartó katona családtagja volt az utas. A malőrre rárepült a Fidesz és kampányt indított a politikus ellen, mondván, hogy Demeter „Magyar Honvédség működésével kapcsolatos adatokat” hozott nyilvánosságra. Dacára, hogy később a HM politikai államtitkára, Németh Szilárd volt az, aki sajtótájékoztatón tette beazonosíthatóvá a kislány személyét illetve az utaslistán szintén szereplő édesanyja keresztnevét is. Ezt követően Kövér László házelnökkért Demeterre, a szakszolgálat pedig hirtelen „nemzetbiztonsági kockázatot” fedezett fel a korábban többször is átvilágított képviselőnél, majd erre hivatkozva a kormánytöbbség kiszorította Demetert a honvédelmi bizottságból. Végül idén júliusban az fideszes kétharmad Polt Péter legfőbb ügyész megkeresése nyomán felfüggesztette Demeter mentelmi jogát is.