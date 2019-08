Éles lőszerrel tüzeltek a hongkongi kormányellenes tüntetőkre

Ez az első eset, hogy a zavargások hetei alatt tüzet nyitottak a tiltakozókra.

Egy hongkongi rohamrendőr vasárnap rálőtt a botokkal, fémrudakkal támadó tüntetőkre, járőrtársai pedig pisztolyt szegeztek az agresszorokra. A rendőrség hivatalos állásponta szerint ugyanakkor nem célzott, hanem figyelmeztető lövésekről volt szó – írja honlapján a BBC

A portál megjegyzi, a tiltakozássorozat 12 hete alatt ez volt az első alkalom, hogy egy rendőr éles lőszert vetett be a demonstrálókkal szemben; arra sem volt eddig példa, hogy a tüntetőket vízágyúzzák, vasárnap azonban ez is megtörtént, a kormányellenes tüntetők pedig Molotov-koktélokkal, téglákkal válaszoltak. Összecsapások zajlottak Hongkongban szombaton is, ezek után pedig több embert kórházba kellett szállítani.

A tiltakozások a hongkongi kiadatási törvény módosítási terve miatt kezdődtek – a módosítás ugyanis lehetővé tenné, hogy politikai üldözötteket is kiadjanak Kínának – idővel azonban kormányellenes tüntetéssorozattá alakultak. A tiltakozók már Carrie Lam hongkongi kormányzó lemondását is követelik. A feszültség növekedését magában is jól jelzi, hogy egy magas rangú hongkongi tisztségviselő, Maria Tam Wai-chu dél-kínai látogatásán már arról beszélt: szükség esetén a katonaságot is bevethetik a helyzet rendezéséhez.