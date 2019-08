Szalai távozik a Hoffenheimtől

A női teniszezők világranglistájának élén továbbra is a japán Oszaka Naomi áll, de ez a New York-ban zajló US Open után valószínűleg változni fog.

Babos Tímea továbbra is a 112. a női teniszezők világranglistáján. A legjobb magyar női játékos a múlt héten a selejtezőből három győzelemmel feljutott a US Open főtáblájára, ahol az első fordulóban a 28. kiemelt spanyol Carla Suárez Navarro lesz az ellenfele.

Az élen továbbra is a japán Oszaka Naomi áll az ausztrál Ashleigh Barty és a cseh Karolina Pliskova előtt.

A New York-i Grand Slam-torna után komoly változások jöhetnek a WTA-rangsorban, mivel Oszaka még címvédéssel is leszorulhat az élről. Két hét múlva Barty, Pliskova és a román Simona Halep is leválthatja őt.