Nagy Ádám is Rossi keretében

Bár nincs még száz százalékos állapotban, Nagy Ádámot is behívta a Montenegró elleni szeptember 5-iki barátságos mérkőzésre és a négy nappal később Szlovákiával szemben sorra kerülő Európa-bajnoki selejtezőre készülő bő keretébe Marco Rossi szövetségi kapitány.

A szakember Nagy beválogatását azzal indokolta, hogy az orvosok szerint van esély a középpályás felépülésére a szlovákok elleni összecsapásra. Visszakerül a keretbe két korábbi sérült, Lang Ádám és Sallai Roland.

„Ezúttal is ugyanazon szempontok alapján állítottuk össze a keretet, mint eddig bármikor, és persze azt is figyelembe vettük, hogy már kialakult egy csapat, amely bizonyított, így az eddigi összetételen nagyokat változtatni badarság lenne – mondta sajtótájékoztatóján Rossi. – Vannak, akik már hetek óta játszanak, de vannak olyanok is, akik például csak a múlt hétvégén kezdték meg a bajnoki szereplésüket. A korábban elért győzelmeink csak abban az esetben maradnak értékesek, ha Szlovákia ellen is megszerezzük a három pontot.”

A kapitány elképzelhetőnek tartja, hogy a Montenegróban sorra kerülő barátságos találkozón több játékost is kipróbál, akik eddig kevesebb lehetőséghez jutottak. Azt azonban kiemelte a szakember, hogy ezen a találkozón is fontos a jó eredmény elérése.