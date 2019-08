Kósa Lajos: nem az őserdő ég, csak a bozótos

Mert "bocsánatot kért", "megérdemel egy esélyt", meg hát a Fideszt is le kell győzni valahogy.



Nem kis botrányt kavart, mikor 2015-ben kiderült Kulcsár Gergely akkori jobbikos országgyűlési képviselőről, hogy korábban azzal dicsekedett - sőt, levelezésében fotókkal is dokumentálta -, hogy beleköpött a holokauszt áldozatainak emléket állító rakparti cipőkbe. Kulcsárról ezen túl napvilágra került még néhány érdekesség : a barátainak horogkereszt formájú újévi üdvözleteket küldözgetett, azt hangoztatta, hogy a Szálasi-korszakban "nem végezték el a munkát", vagyis a zsidók kiirtását, máskor pedig egyenesen tagadta a holokauszt megtörténtét - amiből bár ügye is lett, végül nem ítélték el.



Ugorjunk négy évet. Múlt csütörtökön mutatta be debreceni képviselőjelöltjeit a Jobbik, a Momentum és az LMP szövetsége. A dehir.hu 23 nevet sorol fel, köztük a szövetség támogatottjai között utolsóként egy öt gyermekes családapa, a Jobbik Debreceni Alapszervezetének alapító tagja és elnöke, a párt 2010 és 2018 közötti egyik országgyűlési képviselője is feltűnik, aki nem más, mint: Kulcsár Gergely.



Miért vállalja fel a Momentum egy olyan politikus támogatását, aki a hazai mainstream politikai mezőnyből talán a legközelebb áll a "neonáci" kategóriához - tette fel a kérdést a hír hallatán a 444.hu az LMP-nek, illetve a Momentumnak. Utóbbi debreceni szervezetének elnöke, Mándi László válaszolt is.

"Hiszünk abban, hogy a Jobbik és vezetői sokat változtak az elmúlt években"

- nyilatkozta Mándi annak kapcsán, hogy Kulcsár bizony kifejezetten büszke volt náci nézeteire és tetteire. Kulcsárt azzal védi, hogy a múltban bocsánatot is kért, a Jobbikot pedig azzal, hogy "megkezdték átalakulásukat egy konzervatív jobboldali párttá, ebben pedig a Momentum debreceni szervezete is támogatja őket". Azt is hozzáteszi: ha országosan együttműködnek a korábban szélsőséges Jobbikkal, akkor Kulcsár Gergely is megérdemel egy esélyt. Mándi azzal is védte pártja megértő elfogadását a korábban nyíltan neonáci Kulcsár felé, hogy a cél legyőzni a Fideszt, és a közös lista azt üzeni: "elérkezett az idő a tiszta kezek politikájára".

Debrecenben egyébként nem valósult meg az ellenzéki összeborulás. Az LMP-Jobbik-Momentum listája nem csak a Fidesz-KDNP-vel fog versengeni, de az MSZP-Párbeszéd-DK jelöltjeivel is.