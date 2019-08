A lángoló Amazonas füstje még 2700 kilométerre is sötétbe borítja a városokat

Rekordszámú erdőtüzet észleltek idén Brazíliában. Az ok gyújtogatás, a gyújtós pedig Jair Bolsonaro elnöklése.

Sao Paulo mintegy 2700 kilométerre fekszik a brazíliai Amazonas és Rondona államoktól, melyekben az erdőtüzek égnek. Ez nagyjából Budapest és az iraki főváros, Bagdad távolsága. Ennek ellenére hétfőn, augusztus 20-án napközben Sao Paulo órákra sötétségbe borult, mert a lángoló esőerdők füstje eltakarta a napot. "Éjszakai sötétség volt" - írta le benyomásait a BBC -nek a város egyik lakója, más arról beszélt, hogy még cudar viharok közben is több a napfény, mint ekkor volt.

A felvételek tanúsága szerint Roraima északi szövetségi államot is sötét füst borítja. Az állam déli részén már szükségállapotot hirdettek, és fővárosában, Manausban környezetvédelmi riadókészültséget rendeltek el a tüzek miatt már augusztus 9-én, majdnem két hete. Nőtt az erdőtüzek száma Mato Grosso és Para államokban, ahol az brazil mezőgazdasági területek érintkeznek az Amazonas-medencével, és ahol felgyorsult az erdőirtás. Az erdőtüzek nem ritkák a száraz időszakban, de itt már többről van szó: a gazdák szándékosan is felgyújtanak erdőterületeket, hogy az illegális fairtások helyén legelők lehessenek. A marhahús az egyik legértékesebb brazil exportcikk, nemrég az EU is kereskedelmi egyezménnyel biztosította behozatalát az európai piacra - kétségbe ejtve a magyar gazdákat.