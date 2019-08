A hongkongi kormányzó továbbra is elutasítja a tüntetők követeléseit

Ami még nagyobb baj: kormánya sem állt elő értékelhető megoldással.

Ahogy korábban külügyminiszterként különcnek számított, most miniszterelnökként is legfeljebb Donald Trumphoz volt hasonlítható Boris Johnson túlhangsúlyozottan dinamikus, extrovertált gesztusokban, sőt akciókban megnyilvánuló debütálása a nemzetközi színtéren. A sportos, hagyományosan kerékpárral közlekedő tory vezető azzal is felhívta magára hivatali kollégái és a nemzetközi sajtó figyelmét, hogy még az amerikai elnökkel elfogyasztott munkareggelije előtt messzire kiúszott a Vizcayai-öbölbe, alaposan megdolgoztatva Őfelsége párizsi nagykövetét és a védelmét szolgáló rendőrtiszteket. A miniszterelnök később, az ITN News-nak nyilatkozva metaforaként is alkalmazta élményét. Mint elmondta, „körülúszott egy sziklát. A partról nem lehet megállapítani, hogy annak hatalmas lyuk tátong. Van tehát egy átvezető út. Ez az üzenetem az Európai Unió számára is: van megoldás, de ha csak a parton ülsz, nem látod meg a kiutat”. Boris Johnson az utolsó pillanatban kitért egy a Channel 4 News-nak kilátásba helyezett interjú elől. Miután a kereskedelmi csatorna egyik politikai tudósítóját külön meghívták a csúcsértekezletre, nem lehet véletlen egybeesés, hogy a találkozást lemondták, miután a tévéállomás hírigazgatója, Dorothy Byrne az Edinburghi Tévéfesztiválon aggasztónak nevezte, hogy vezető politikusok, köztük a kormányfő és Jeremy Corbyn, az ellenzék vezére az elmúlt hetekben és hónapokban a „demokrácia szabályait semmibe véve elkerülték a komoly tévés próbatételeket, vitákat”. Az újságírónő mindkettőjüket „gyávának” nevezte, majd költői kérdést tett fel: „mit tehetünk, mint szakma, amikor egy közismert hazug kerül hatalomra”? A meghatározó brit tévétársaságok közül a Sky News-nak, az ITV-nek és a BBC-nek adott viszont interjút a pályafutását újságíróként kezdő miniszterelnök, aki a The Daily Telegraphtól busás summát kapott képviselői fizetése mellé a lap hétfői számaiban megjelent publicisztikáiért. A nyilatkozatok legfőbb érdekessége az volt, rövid időn belül is mennyire különféleképpen értékelte „BoJo” a megegyezéses Brexit lehetőségét. Míg június végén tartott korteshadjárata során „millió az egyhez”, azaz lényegében semmilyen esélyt nem adott arra, hogy a szigetország alku nélkül csapja be maga mögött az EU ajtaját, most a Sky News politikai főszerkesztője, Beth Rigby kérdésére azt válaszolta, „reális esély van” a megállapodásra. A rendezett kilépésben vakon bízó szavazópolgároknak még inkább kedvét szegte a BBC-n elhangzott kijelentése, mely szerint „teljesen bizonytalan”, vajon az Egyesült Királyság dűlőre tud- e jutni Brüsszellel október 31-e előtt, amikor „ha törik, ha szakad” elhagyja az EU-t. Mint ismeretes, múlt heti szűk körű tárgyalásaik során Angela Merkel német szövetségi kancellár és Emmanuel Macron francia elnök 30 napot adott Boris Johnsonnak, hogy elfogadható tervvel rukkoljon elő a Londonnak elfogadhatatlan északír-ír határrendezési politika kiváltására. A Brexit-deal kiszámíthatatlan kimenetelére vonatkozó Johnson-megjegyzésre a Donald Tuskkal, az Európai Tanács elnökével folytatott közel félórás megbeszélés után került sor. Ezen többek között arról is esett szó, vajon melyikük vonul be „Mr No Deal”-ként a történelembe, ha nem sikerül közös nevezőre jutniuk. A brit kormányfő az elmúlt napokban többször is azzal fenyegetőzött, hogy megállapodás nélküli távozás esetén visszatartja a Theresa May által felajánlott 39 milliárd fontos végkielégítést. Ezúttal az ET búcsúzó frontemberének „energikus és elszánt tárgyalásokat ígért”. A Financial Times-nak név nélkül nyilatkozó brüsszeli diplomaták tájékoztatása szerint viszont a „brutális tény az, hogy a szigetország mindeddig semmilyen új ötlettel nem állt elő a patthelyzet megoldása érdekében”. Az óra azonban tovább ketyeg.