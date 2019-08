Elköltözik az indonéz főváros

A váltásra azért van szükség, mert a jelenlegi főváros, Jakarta menthetetlenül élhetetlenné vált.

Költözik az indonéz főváros: régóta tartó találgatások után Joko Widodo elnök bejelentette, hogy Borneó szigetének keleti felén fogják felépíteni az új székhelyet. A neve még nem ismert, csupán annyi bizonyos, hogy 2024-ben fognak neki a munkálatoknak, amely legalább tíz évig eltarthat. A költségeket jelenleg 33 milliárd dollárra becsülik, melyet főként állami forrásokból, de befektetők bevonásával teremtenének meg. A kiválasztott helyre azért esett a választás, mert infrastrukturálisan is központi helyen fekszik, viszont egy még zöld, erdős területen. A döntés bírálói éppen azt kifogásolják, hogy már így is veszélyes erdőirtások történtek, az elmúlt 16 évben az orángutánok populációja például a felére csökkent a szigeten. A váltásra azért van szükség, mert a jelenlegi főváros, Jakarta menthetetlenül élhetetlenné vált. A legnagyobb baj, hogy a település alól kiszivattyúzott víz miatt az egész város süllyed – az északi rész az elmúlt 40 évben 4 métert –, néhány városrész már bőven a tengerszint alatt van, ezért nagyon gyakoriak lettek az áradások. Teljesen kezelhetetlenné vált a közlekedés is, a 3,5 milliónyi ingázó miatt a közutak szinte járhatatlanok, az átlagos sebesség a dugókban 8,3 km/óra. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a levegő minősége az egyik legrosszabb egész Délkelet-Ázsiában, ami a becslések szerint 2,3 évvel rövidíti meg az élettartamot. Ráadásul az őrült tempójú növekedés miatt az egész település egy betondzsungel, a zöld területek aránya nem éri el a 10 százalékot, messze elmaradva a törvény által előírt 30-tól.

Jakarta elérte befogadóképességének határát is, a városban tíz millióan, közvetlen környezetében további 30 millióan laknak. Jáva szigetén él a 260 milliós lakosság fele. A zsúfoltság miatt a lakásárak az egekbe szöktek, különösen a szegényebb réteg képtelen megengedni magának a saját ingatlant, ezért a külvárosokban, rossz körülmények között kénytelen tengődni. Gyakran közmű nélkül, illegális kutak fúrásával próbálkoznak, ami tovább gyorsítja a már említett süllyedést. Jakarta természetesen nem fog kiürülni, inkább egyfajta pénzügyi központként működne tovább, miközben az adminisztráció az új településre költözne. Ettől azonban a jelenlegi főváros legfeljebb némi levegőhöz juthat, a problémái nem szűnnek meg. Az indonéz kormány az utóbbi években több nagyszabású programot indított, így például óriási gátrendszerrel és mesterséges szigetekkel lényegében tengeri falat építve akadályoznák meg, hogy a víz elnyelje a települést. A 2014-ben indított építkezések 40 milliárd dollárba kerülnek, de még évtizedekbe telhet, mire teljesen elkészülnek.