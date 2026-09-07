Továbbra is magas az újabb kitörések valószínűsége.
Az író Wayang Orang című fotókiállításán a Jáván élő ismerőseiről készített portrék láthatók. Interjú.
Erejét még a fővárosban, Jakartában is érezni lehetett.
A váltásra azért van szükség, mert a jelenlegi főváros, Jakarta menthetetlenül élhetetlenné vált.
A kelet-jávai Ijen vulkán kráterében a világ legsavasabb tava és egy kénes gázokat kibocsátó szolfatára mellett, embertelen környezetben dolgoznak a kénbányászok.
A vasárnapi családi mészárlás után újabb robbantás történt Indonéziában, az elkövetők egy nyolc éves lányt is magukkal hoztak.