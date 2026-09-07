Továbbra is magas az újabb kitörések valószínűsége.
Az Egyesült Államok külügyminisztere egy kijevi bunkertúrán vett részt, az amerikai alelnök Jakartában óva intette Oroszországot és Észak-Koreát az esetleges fegyverszállításoktól, az ukrán elnök pedig a brit kormányfővel telefonon tárgyalt orosz agresszió elleni lépésekről.
A váltásra azért van szükség, mert a jelenlegi főváros, Jakarta menthetetlenül élhetetlenné vált.
Az indonéz fővárosban, Jakartában több tízezren vonultak fel, nemzeti egységet követelve. Mintegy 30 ezren vettek részt a megmozduláson, a rendőrség adatai szerint. A tüntetésen az ország kulturális sokszínűségének fontosságát hangoztatták a jelenlévők „Mi vagyunk Indonézia” – hirdették a jelenlévők. A tüntetést a Joko Widodo elnök kormányának két pártja szervezte.
A miniszterelnök szombat délután utazott el háromnapos hivatalos látogatásra Indonéziába. Megérkezésekor a köszöntők mellett a 30 fokos hőség is fogadta a világ negyedik legnépesebb, egyben a legnépesebb muszlim-többségű országában. Vélhetőleg erre is utalt az az aggódó kommentelő, aki ezt írta Orbán Facebook-oldalára: csak arra vigyázzon a Miniszterelnök úr, hogy nehogy körülmetéljék!
A csütörtöki jakartai terrormerénylet után tegnap maximális riadókészültségben voltak az indonéziai hatóságok, katonákat is a főváros utcáira vezényeltek a potenciális terrorcélpontok védelmére, jelentették a nemzetközi hírügynökségek. A hatóságok pénteken őrizetbe vettek három férfit, akikről azt gyanítják, hogy kapcsolatban állnak a terrortámadással.
Robbanások rázták meg Jakartát csütörtökön, legalább hat pokolgép robbant, a rendőrség tűzharcot kezdett a támadókkal, órákkal később is fegyverropogás hallatszott az indonéz fővárosban. Mintegy 15 támadó után indult meg a hajtóvadászat. Öt terroristát lelőttek, két civil életét veszítette. A hatóságok szerint az Iszlám Állam követte el az összehangolt terrortámadás-sorozatot, az IS először csapott le Indonéziára.
Robbanások sorozata rázta meg Jakartát csütörtökön, az indonéziai főváros számos pontján órákkal a robbanások után is lövöldözés hallatszott. Legalább hat helyen robbant pokolgép, a rendőrség tűzharcot kezdett a támadókkal. A jakartai merényletek után a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) konzuli szolgálata arra kéri a környéken tartózkodó magyar állampolgárokat, hogy fokozott óvatosságot tanúsítsanak és tartsák be a helyi hatóságok utasításait. A KÉPRE KATTINTVA KIS GALÉRIA NYÍLIK! Fotók: Oscar Siagian/Getty Images