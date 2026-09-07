Lecsapott a terror Jakartára - Sok az áldozat, készültség Balin (fotók!)

Robbanások sorozata rázta meg Jakartát csütörtökön, az indonéziai főváros számos pontján órákkal a robbanások után is lövöldözés hallatszott. Legalább hat helyen robbant pokolgép, a rendőrség tűzharcot kezdett a támadókkal. A jakartai merényletek után a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) konzuli szolgálata arra kéri a környéken tartózkodó magyar állampolgárokat, hogy fokozott óvatosságot tanúsítsanak és tartsák be a helyi hatóságok utasításait. A KÉPRE KATTINTVA KIS GALÉRIA NYÍLIK! Fotók: Oscar Siagian/Getty Images