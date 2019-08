Sokféle tünet jelezheti az ízületi gyulladást

Hasznos a futás, de néhány dologra érdemes odafigyelni, hogy ne kelljen sérülés miatt abbahagyni.

Hidas Péter, a Egyre többen igyekeznek aktívan eltölteni a szabadidejüket, például futnak rendszeresen. Ez örvendetes, azonban sérülések veszélyét is rejti. Könnyen előfordul ugyanis, hogy aláfordul a boka, „kimegy” a térd vagy rosszul sikerül egy lépés, de gyakoribb, hogy túlterhelés következtében ín-, szalag-, izomsérülések alakulnak ki a térd környékén. A nem megfelelő terhelés pedig egyéb degeneratív elváltozások mellett, a porc korai kopását idézheti elő – mondta, a Budai Egészségközpont ortopéd- és sportsebésze a Népszavának.

Huszonéves korban az izomszövetek még rugalmasak, sokkal jobb a porcok teherbírása, de az életkor előrehaladtával ezek fokozatosan romlanak. Azoknak, akik korábban sportoltak, „emlékszik” az izomzatuk, és az ízületeik is jobban reagálnak, ha újra működésbe lépnek. A kezdőknek viszont nagyon kell figyelniük, hogy fokozatosan építsék fel a terhelést. Az elején jobb, főleg túlsúly esetén, ha csak kis tempóval, sőt inkább csak sétával kezdenek, majd lassan, hónapok múlva gyorsítanak és csak utána kezdenek futni. Bár azt sem muszáj, hiszen a jótékony hatások tempós gyaloglással is érvényesülnek. A lassabb tempójú kezdéssel a keringési és légzési rendszer is alkalmazkodását is megkönnyíthetjük – tette hozzá a szakorvos.

Abban, hogy futás közben hogyan terhelődik a térd, az alsó végtag tengelyállásának, a láb boltozatainak, statikájának nagy szerepe van. Lúdtalp és hasonló elváltozások esetén érdemes a futás elkezdése előtt szakorvosi tanácsot kérni a megfelelő betét vagy cipő kiválasztásához.

Nem mindegy, hogyan

Szabadidős sportolók közül kevesen futnak helyes technikával, de vannak olyan üzletek, ahol úgy segítenek kiválasztani a megfelelő cipőt, hogy javítanak is a mozgáson. Ha valaki komolyan gondolja a rendszeres futást vagy akár hosszabb távokat is megcélozna, érdemes futóedzőtől is tanácsot kérnie. Egy tíz kilométeres futás esetén a térdeinket 5-5 ezer ütés éri, és mivel mindig ugyanúgy hajlik a térd, amikor a földre érkezünk, ugyanazon a ponton kapja az ütést a térdízületi porcfelszín, ugyanazok a szalagok, inak terhelődnek, ami maradandó elváltozásokat is okozhat – magyarázta a szakorvos.

Túlzásba esve

A túlterhelést a szervezet több módon is jelezheti. A leggyakoribb a különböző pontokon – ízületben, inakban - megjelenő fájdalom. Másik egyértelmű jel az ízület duzzanata. Ilyenkor kis pihentetés után a terhelést csökkentve érdemes folytatni. Ha ezt követően is jelentkeznek a tünetek, mindenképpen szakorvoshoz kell fordulni.

Porcleválás esetén a levált darab okozta mechanikai akadály, korai porckopás esetén pedig az egyenetlenné váló porcfelszín nehezíti a gördülést. Ilyen esetekben nem szabad folytatni a futást, orvossal kell konzultálni, és lehet, hogy célszerűbb másik sportágat választani. A térdnek ugyanis sokkal jobb a kerékpározás és az úszás, mert nincs ütésterhelés, a térd folyamatos ciklikus mozgásban van, és nem is rá nehezedik a teljes testsúly – mondta Hidas Péter.