Bottas marad a Mercedesnél

Az FTC 4-2-re nyert a Suduva ellen a labdarúgó Európa-liga rájátszásában és győzelmének köszönhetően bejutott a csoportkörbe.

A ferencvárosiak legutóbb 2004-ben szerepeltek európai kupasorozat csoportkörében, akkor a labdarúgó Európa-liga elődjében, az UEFA Kupában jutottak el a főtábláig. Ehhez az utolsó selejtezőn az angol második vonalban szereplő Millwallt kellett felülmúlni. A szigetországi együttes sokkal erősebb volt a mostani riválisnál, a litván Suduvánál.

Az látszott, hogy a ferencvárosi keretben vannak a jobb játékosok, Szerhij Rebrov vezetőedző együttese 65:35-ös százalékos arányban birtokolta a labdát, de a fölény önmagában nem ér semmit, ha nem sikerül gólt szerezni.

A Suduva úgy kezdett, ahogy arra számítani lehetett: igyekezett lassítani a játékot, a litvánok elmondták, felkészültek a hosszabbításra is, az otthoni gól nélküli döntetlen után most sem akartak gólt kapni. Ehhez képest nem húzódtak vissza, a magyar térfélen járatták a labdát és olyan lassan végezték el a bedobásokat már az első perctől, ahogy máskor a kilencvenedik perc utáni hosszabbításban szokta a nyerésre álló csapat. A ferencvárosiak is igyekeztek egész pályán letámadni, Boli a Suduva kapusát is zavarta, majdnem sikerrel járt, de csak beleérni tudott Kardum indításába.

A 11. percben megtörtént, amit mindenképpen el kellett volna kerülni. Dvali a ferencvárosi tizenhatos előtt eladta a labdát, amit Verbickas a bal sarokba lőtt (0-1), Dibusznak nem volt esélye a mentésre, mert a labda megpattant a közbeugró Blazicon. A magyar bajnoknak két gól kellett mostantól a továbbjutáshoz, de az első negyed órában kapura lövésig sem jutott el.

A 20. percben Varga Roland lépett ki a védők közül, majd a kapusba lőtte a labdát, de az asszisztens lest jelzett (helyesen), így továbbra is várni kellett az első hazai kapura lövésre. A 26. percben a Norvégiából szerződtetett, Európa-klasszisként beharangozott Boli Jászai Mari-díjas alakítással dobta fel magát a litván tizenhatos előtt, veszélyes helyzetet a csak a Suduva alakított ki, a 28. percben Dibusz ütötte ki a léc alól a labdát. Ugyanebben a percben megvolt az első ferencvárosi kaput eltaláló kísérlet: Varga R. 25 méterről a kapus kezébe emelte a labdát. A 33. percben Lovrencsics lőtt huszonkét méterről a kapu mellé.

Három perccel később egyenlített az FTC: Boli lépett ki a védők közül, a tizenhatoson belül Kardum buktatta. A tizenegyest Varga Roland a kapu közepébe lőtte (1-1), a gól után Lipcsei Gábor ferencvárosi masszőr nem tudta kordában tartani örömét, ezért a játékvezető elküldte a kispadtól. Az első félidő hosszabbításában vezetést szereztek a hazaiak, Zubkov futott el a jobb szélen, laposan belőtt labdáját Boli továbbította a hálóba (2-1).

A második 45 percben támadóbb felfogásban folytatta a Suduva, az egész pályás letámadással azt érték el a vendégek, hogy a hazaiak csak elrugdosták a labdát. A litvánoknál volt többet a labda, de komoly helyzetet sokáig nem tudtak kialakítani. Ellentétben a ferencvárosiakkal, Zubkov a 63. percben 14 méterről a felső kapufára csavarta a labdát. Ugyanebben a percben egyenlített a Suduva: az ötösön belülre emelt labdát Topcagic perdítette a hálóba (2-2), idegenben szerzett góljaival megint a litván együttes állt továbbjutásra. Nem volt idő sokáig rágódni a gólon, a 67. percben ugyanis Tocmak 23 méterről a jobb alsó sarokba küldte a labdát (3-2).

Mindent egy lapra feltéve ment előre a Suduva, a kontrázó ferencvárosiak többször eldönthették volna a párharcot, de nem tudtak újabb gólt szerezni. A 95. percben Zubkovot buktatták a tizenhatoson kívül, a játékvezető tizenegyest ítélt, amit Szignyevics belőtt, 4-2-es győzelmével az FTC bejutott az Európa-liga csoportkörébe.