A Mészáros-gyerekek cége újíthatja fel a zánkai Erzsébet-tábort

Több mint negyed év alatt se jegyezték le a ma záruló gázkonvektorpályázat két éve még elkapkodott keretét. Az illetékes államtitkár távozása se javít a helyzeten.

Péntek éjfélig adható be támogatási kérelem az állami gázkonvektorcsereprogram konvektor2019.nfsi.hu című oldalán. A kétmilliárd forint keretű kiírás szerint a kormány a vissza nem térítendő támogatásokat osztó Otthon Melege Program (OMP) részeként május 22-e óta lakásonként a beruházás 60 százalékát meg nem haladó összeget, legfeljebb 750 ezer forintot biztosít konvektorok cseréjére. Az érdeklődés minden korábbi várakozást alulmúlt. Míg két éve néhány óra alatt kifogyott a keret, addig most negyed év sem bizonyult elegendőnek a források lekötésére. Pedig az illetékes Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a lehetőség megnyitását követő bő egy hét múlva már örömmel újságolta, hogy addigra a keret fele elfogyott. Ez azért gond, mert míg a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) Nonprofit Közhasznú Kft. hárommillióra teszi az elavult – környezetszennyező, magas fogyasztású, olykor életveszélyes – gázkonvektorok hazai számát, addig maga a szaktárca sem vár a kiírástól 15 ezernél több cserét. Értesülésünk szerint a pályázatot lebonyolító NFSI-nél arról tájékoztatják az érdeklődőket, hogy a kiírást a tárca nem hosszabbítja meg. Igaz, a legfeljebb 150 napos elbírálási idő a gyakorlatban jóval rövidebb. Mindazonáltal az, hogy ilyen helyzetben több mint negyed év alatt sem merült le a keret, sokak szerint kudarc. Lapunk megkeresésére Koritár Zsuzsanna, a MEHI ügyvezetője változatlanul nem kívánt az okok tekintetében becslésekbe bocsátkozni. Mindazonáltal szerinte az építőipari szakemberhiány és az elmúlt két év alatt jelentősen megugró kivitelezési költségek is közrejátszhattak. Czabarka Mihály, a pályázatírással foglalkozó Projectdoctor Kft. ügyvezetője szerint sokan tervezhetnek más típusú fűtési módokra váltani is. Nem tett jót a kiírásnak a lecsökkentett támogatási arány sem, még ha az elszámolható beruházások körét ki is bővítették. Nem egyszerűsíti a helyzetet, hogy – legalábbis Gulyás Gergely kancelláriaminiszter múlt pénteki megjegyzése szerint – szeptember 1-ig távozik az ITM illetékes fenntarthatósági államtitkárságának vezetője, Weingartner Balázs. A téma kapcsán tegnap alkalmunk adódott a Földes nagyközség közintézményeinek földhőre alapozott fűtéskorszerűsítését nyilvános eseményen átadó Kaderják Péter energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkárt megkérdezni. Bár Kaderják Péter, mondván, hogy a fenntarthatósági államtitkárság tevékenységének jövőjéről még nincs döntés, alapvetően hárította tudakozódásunkat, mégis érdemesnek tartotta „az energetikai stratégiaalkotás és a támogató eszközök egységére törekedni”. Tekintettel arra, hogy eddig a stratégiaalkotás Kaderjákhoz, a „támogatás” pedig Weingartnerhez tartozott, szavait nehéz nem az eddigi széttagoltságot illető bírálatként és az összefésülésre irányuló igényként értelmezni. Míg – a korábban a botrányról botrányra bukdácsoló „kukaholdingot” vezető - Weingartnert államtitkárként jobbára a beígért támogatások késése-elmaradása jellemezte, addig Kaderják az utóbbi idők során egyre sűrűbben vétette észre magát a témában, legyen szó akár egy hamarosan induló távhőfelújítási kiírásról, akár zöld városi buszok vásárlásának ösztönzéséről, vagy most épp Földes közintézményi fűtésének 260 millió forintos, uniós támogatásból megvalósuló átalakítása kapcsán. Szavai szerint a beruházás, bár csepp a tengerben, egyaránt jelképezi a kormány energiapolitikájának függetlenségi, éghajlatvédelmi, rezsicsökkentési és megújuló energiás céljait is. Értesüléseink szerint Weingartner Balázs távozása veszélyezteti a családi házak felújításának júniusban általa még idén nyárra ígért kiírását éppúgy, mint a szintén kilátásba helyezett társasházi támogatást. Az ügyre rálátó belső forrásaink szerint a fűtési szezon előtt már nem is lenne idő a kivitelezés megkezdésére. Így a legkorábban jövő év elejét tartják esélyesnek új OMP-kiírás megjelenésére. Koritár Zsuzsanna és Czabarka Mihály még bízik a mihamarabbi kiírásban. Ugyanakkor a pályázatok kiszámíthatatlanságát és eseti jellegét bírálva elsősorban mindketten kiszámíthatóságot szorgalmaztak. Erre a kiírások pénzügyi forrásául szolgáló állami szén-dioxid-kvótabevételekből összegyűlt, számítások szerint százmilliárdot is közelítő összeg is alapul szolgálhat. Koritár Zsuzsanna a sorrend betartása végett most inkább takarékossági támogatásokat szorgalmaz, kiegészítő megújuló energiás programokkal. Emellett szükségesnek nevezte ezek összefésülését az MFB hasonló célú kamatmentes hitelével.