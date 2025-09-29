Ez derül ki egy nyilvánosan elérhető végzésből.
A Pro Filii Alapítvány élén Mészáros Lőrinc előző feleségét, Mészáros Beatrixet, míg a Mászáros Alapítvány csúcsán Mészáros Ágnest váltja.
Úgy tűnik, a cégek nyereségét nem hordhatják szét csak úgy kedvük szerint.
Jelenleg Orbán Viktor közelében lakik.
Az Emmi eddig 20 millió forinttal támogatta meg A mi kis családunk című sorozatot, melynél nem a nézettség, hanem a bemutatott értékek számítanak.
Eddig 20 millió forintért szerződött le az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy olyan sorozat „elkészítésére”, amit a Life TV vetít.
Több tízmilliárdos szállodafelújítás, jelentős állami forrásokkal. Később várják a minőségi munkaerőt.
Ebből az összegből egy 16 tantermes általános iskolát húzhat fel a Fejér-Bál Zrt.
Tandemben egy másik vállalkozással. Közel 17 milliárdos munkát szerzett meg a pályázaton befutó két nyertes.
A becsült érték közel kétszereséért vállalta a munkát a Fejér-Bál Zrt. A Mészáros-család érdekeltségei rendszeresen kapnak zsíros megbízásokat Érden.
Több mint 18 milliárd forintért épített volna új kórházi tömböt a Mészáros-csemeték vállalkozása és az Épkar alkotta konzorcium, ezt azonban az Orbán-kabinet is drágának találta.
Egy 300 férőhelyes belgyógyászati tömbbel indítanak a Mészáros-gyerekek, vállalkozásuk tandemben vitte el a 18 milliárdos állami beruházást.
A felcsúti polgármester legidősebb lánya, Mészáros Beatrix 24,75 millió forint uniós forrást nyert gabonaszárító építésére, korszerűsítésére, tudta meg a Zoom.hu.