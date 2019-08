Ismét unokázós csalókat fogtak el a rendőrök a fővárosban (videó)

Ismerősei körében terjesztette a munkahelyéről kicsempészett tételeket, ezért egy év is börtön is járhat.

Korlátozott terjesztésű minősített adattal visszaélés miatt kell felelnie annak a 41 éves lajosmizsei férfinak, aki ellen a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség emelt vádat . A vádirat szerint a gépmesterként dolgozó lajosmizsei nyomdász a a 2019-es magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika írásbeli érettségi feladatsorok egy részét, illetve a történelem érettségi teljes feladatsorát is ruhájába rejtve„kilopta” a munkahelyéről, majd ismerősei körében terjesztette.

A vádlott közreműködött a feladatsorok nyomtatásában, ami előtt egy titoktartási nyilatkozatot is tett. Ebben tudomásul vette, hogy a minősítés ideje alatt titoktartási kötelezettség terheli. A férfi azt is tudta, hogy bűncselekményt követ el, ha a korlátozott terjesztésű feladatsorokat jogosulatlanul megszerzi, vagy jogosulatlan személy részére hozzáférhetővé teszi. A magyar érettségi feladatlapjait 2019. április 25-én, a matematika feladatokat 26-án, míg a történelem feladatlapokat 2019. május 2-án nyomtatták ki a nyomdában, s ezek aztán a gépmesteren keresztül a rokonsághoz tartozó érettségiző diákokhoz is eljutottak, a neten keresztül pedig tovább is terjedtek. Az feladatsorokat felhasználó tanulók ugyanakkor nem tudták, hogy minősített adat került hozzájuk – hangsúlyozza az ügyészség. Bár a bűncselekményért egy év szabadságvesztés is kiszabható lenne, az ügyészség felfüggesztett fogház kiszabását indítványozta a a nyomdásszal szemben; egyúttal kérték, hogy a vádlottat gépmesteri foglalkozástól is tiltsák el határozott időre. A férfi bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni.