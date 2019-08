Itt ragyog, ott fakó: tanévkezdet Miskolcon

Zeneszoba, saját szakács, tisztított levegő a magániskolában, kopott padló, felállványozott falak, elhalasztott matekóra az államiban.

Halványkéken, diszkréten világít az elektromos beléptető kapu fénye, az aulában vidám szőnyegpadló, közepén süppedős, tarka színű fotelszigetek. Az óvodások számára kijelölt részlegben okostábla, tornaszoba, fejlesztő terem, külön folyosói játszósziget. Az iskolások térfelén zeneterem – persze, új dobfelszereléssel, gitárral –, odébb számítástechnika- és fejlesztő tanterem, természettudományi labor, speciális képzőművészeti asztalokból álló alkotószoba. Az udvaron külső tantermek, tanulószigetek, kertészkedéshez magas ágyások. A fiúk vécéje elegáns kék, a lányoké vörös, az ovisok kis fürdőrészlegében előre betárazva minden fakkban ott a saját tubus fogkrém, fogkefe, pohár. A levegőt mindenütt hűtik és tisztítják, a konyhán saját szakácsok főznek majd, tudományosan összeállított, egészséges étrend szerint. A pedagógusok egy konyhaszigettel ellátott pihenőszobában lazulhatnak két tanóra között, van versenyekre is alkalmas kosár- meg kézilabdapálya, könyvtár és hatalmas színházterem is. Az elsősöknek szánt táblagépek – mindenki kap majd egyet saját használatra feltöltve várják a szeptember első hétfőjén megérkező kisdiákokat.

Észak-Magyarország és Miskolc első magániskoláját, a Hell Csoport finanszírozásával elkészült Avalon International Schoolt pénteken adták át. Az óvodások után havi 120 ezer forint térítési díjat, az iskolásoknál 240 ezer forint tandíjat kell fizetni. Utóbbiaknak még egy kezdőcsomagot is meg kell venniük 60-70 ezer forintért, amiben az egyenruhájuk, pólók, melegítők, egyéb kiegészítők lesznek. Nemcsak az iskola filozófiája szokatlan a magyar közoktatás keretei között – mint a megnyitón elhangzott, a nyitottságra, a globális világszemléletre, a környezet fenntarthatóságára és az egymás megértésére, befogadására épülő Cambridge-i rendszert alkalmazzák majd –, de maga az épület is unortodox módon épült fel, ismerve a hazai viszonyokat. A város határában lévő hajdani Sárga Csikó Étterem és Hotel helyén ugyanis rekordgyorsasággal, márciustól elkezdve mindössze öt hónap alatt húzták fel az 5000 négyzetméteres alapterületű új, angol stílusú épületet, amelynek a környezetét is rendbe tették, parkosították. – Ja, pénzből könnyű! – jegyezte meg az ünnepélyes átadón egy kevésbé lelkes résztvevő, hozzátéve, hogy ráadásul a pénz egy része mindannyiunké. Ezzel nyilvánvalóan arra utalt, hogy a magániskola beruházóit korábban alaposan kistafírungozta az állam adóforintokból: az energiaitalokat gyártó Hell csoport szikszói dobozgyárát hétmilliárd forinttal segítette ki a kormány. Maga az iskola egyébként kétmilliárd forintból épült fel – tudtuk meg a bejáráson a minket kalauzoló Tóth Róberttől, az Avalon Center Kft. ügyvezető igazgatójától – s ezt teljes mértékben a magáncég finanszírozta. Korábban azonban megírtuk: az állam 2020-ban plusz 300 millió forinttal járul majd hozzá a miskolci nemzetközi iskola működéséhez. Ennek a pénznek kétharmadából korszerűsítik a magániskolától alig tíz kilométerre lévő, állami fenntartású szirmabesenyői általános iskolát, ahová fénykorában még 600 gyerek járt. Most kétszázhatvanan kezdik a tanévet idén – elég szokatlan módon. Miután a kivitelezők nem végeztek határidőre az épület korszerűsítésével, a gyerekek az első héten úgynevezett alternatív programokon vesznek majd részt. A tanárok igyekeznek úgy tenni, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy matekóra helyett pályaorientációs foglalkozásokat, egészségnapot, erdei iskolát tartanak és a Csanyik-völgybe kirándulnak, de arcukon azért látszik, vannak kétségeik. Főként, hogy mi is csövek és festékes ládák között bukdácsolunk be a kissé viseltes padlójú tornaterembe, ahol a gyerekek épp a tanévnyitó próbáját tartják. A pedagógusok közül az igazgatónő utasítására senki sem nyilatkozott, csak annyit mondtak: minden rendben lesz, s ha nem is a szokásos időpontban, de egy héttel később remélhetőleg megkezdhetik a tanítást. – Az már nem zavar, ha a külső falakon még dolgoznak, hisz tavaly is így tanítottuk végig majdnem az egész évet, csak belül legyen kész – sóhajtott az egyik tanárnő. Majd magáról kissé megfeledkezve hozzátette: – Innen szép nyerni, nem?