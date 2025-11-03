Ingyen van, csak nagyon sokba kerül – A tanszerek jelentősen drágultak, de az Orbán-kormány csak áltámogatásokkal segíti a családokat

A közoktatás elvben minden magyar diák számára ingyenes, a szülőknek ennek ellenére minden évben mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, különösen, ha a tanévkezdésről van szó. Az Orbán-kormány olyan intézkedésekkel próbálja segíteni az iskolakezdést, mint az augusztusi úgynevezett dupla családi pótlék utalása vagy az ingyenes tankönyvellátás, ám ezek nem jelentenek valódi segítséget.