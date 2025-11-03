Az oktatási miniszter közölte, újabb blokádkísérletekre számít.
Nagy szükség lenne a magyar diákok terheinek a csökkentésére is, jelenleg ugyanis az ő óraszámaik a legmagasabbak közé tartoznak az EU-ban.
Szeptember 1-jén becsengetéskor több mint egymillió diák, köztük mintegy 100 ezer első osztályos kezdi meg a 2025/2026-os tanévet az általános és középiskolákban.
Az ingyenes tankönyvellátás a valóságban egy pazarló rendszer, amely a legtöbb szülő számára végül mégiscsak pénzbe kerül. A tanárok egy része még mindig inkább a kivéreztetett magánkiadók tankönyveiből tanít, az állami kiadványokat sokszor csak alibiből rendelik.
Bár a tankönyveket a legtöbb iskolás ingyen kapja, a papír drágulása hat a tanévkezdésre, hiszen a füzetek, írólapok, a színes vagy krepp-papírok ára még a tavalyinál is magasabb lett.
Nagyszabású felújítási munkálatok jönnek. A feltehetően hatalmas közlekedési káoszt okozó lépésről Hegyi Zsolt vezérigazgató tett bejelentést.
Az elmúlt több mint tíz évben folyamatosak voltak az oktatással kapcsolatos tüntetések, a helyzet azonban nem lett jobb, sőt, egyre csak romlik.
A KDNP parlamenti frakcióvezetőjének sikerpropagandáját jelentősen árnyalja a valóság.
Pedagógushiány, növekvő szülői terhek, tüntetéseket szító intézménybezárás és hatalmi erődemonstráció – ez a tanévkezdés nem csak a hőhullám miatt forró.
Több szempontból is rendkívülinek számít tanév kezdete idén.
A pedagógushiányt a Klebelsberg Központ kezeli.
Nem lesz tömeges tesztelés az iskolákban, de a probléma kiemelt figyelmet és akciótervet kapott.
MIért nem érdekli a szülők többségét a gyermeke oktatása? Miért ugyanazok járnak a tüntetésekre? Miben reménykednek még a diákok? Az Egységes Diákfront budapesti szezonnyitó tüntetésén kérdeztük a résztvevőket.
A közoktatás elvben minden magyar diák számára ingyenes, a szülőknek ennek ellenére minden évben mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, különösen, ha a tanévkezdésről van szó. Az Orbán-kormány olyan intézkedésekkel próbálja segíteni az iskolakezdést, mint az augusztusi úgynevezett dupla családi pótlék utalása vagy az ingyenes tankönyvellátás, ám ezek nem jelentenek valódi segítséget.
Tovább tart majd a téli és a tavaszi szünet, de emiatt egy héttel később zárul a tanítás jövő nyáron. A szakszervezet szerint adódhatnak problémák.
A sztrájkjog kormányzati megvonása miatt az akciókban résztvevők egyéni felelősséget vállalnak hazánk jövőjéért, akár egzisztenciájukat is kockára téve.
Nemcsak augusztus végén, hanem szeptember elején is kaphatnak Pfizert a 12–18 évesek. Az intézményeket még nem tájékoztatták.
Pénteken éjfélkor jár le a határidő.
Csaknem 150 babócsai gyerek a helyi egykori gyógyszertárban és a plébánián kezdi az új tanévet, szeptember helyett ugyanis valamikor a jövő év elején fejeződik be iskolájuk felújítása.
Másfél millió iskolás és óvodás kezdte meg a tanévet, a minisztérium fokozottan figyeli, hol üti fel fejét a járvány.
A szocialisták 10 millió forinttal segítik a tanévkezdésben az arra rászoruló családokat.
A Pedagógusok Szakszervezete szerint a tankerület így fékezné meg a dolgozókat, hogy az iskolai járványügyi helyzetről beszéljenek.
Az iskolások egy része a tantermekben, mások otthon tanulnak.