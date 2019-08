Országos sztrájkot jelentettek be a diáktüntetők

Legalább ezren tüntettek a köznevelési törvény nevű "fércmű" ellen.

A köznevelési törvényt a nyárón úgy variálta át az Orbán-kormány, hogy belekerült például: jövőre már csak engedéllyel lehet kitolni az oktatás megkezdését , ha a gyerek eléri a hatéves kort. Jellemző, hogy azt viszont nem tudni, melyik szervtől lehet kérni az engedélyt. De eltörlik például a magántanulói státuszt is, és a kétharmad erejével kerül sor az államitól eltérő oktatási módszereket alkalmazó alternatív iskolák tanterveinek kiüresítése is. A változtatások miatt a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) már sztrájkot is belengetett , és szombaton is utcai akcióval, flashmobbal tiltakoztak