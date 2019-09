Ruhavásárlást csökkentő kampány indult

Az „Egy évig nem vásárolok ruhát” kihívás célja, hogy felhívja a figyelmet a túlzott fogyasztásra.

Szeptember 1-jén elindult az Egy évig nem vásárolok ruhát – kihívás, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet a divatipar környezetszennyező hatására, amely vízpazarlással, szén-dioxid kibocsájtással, vegyszeres szennyezéssel jár, miközben évente több milliárd dollárnyi megmaradt ruházattól szeméttelepeken vagy égetéssel szabadulnak meg a fast fashion cégek.

Kutatások szerint az elmúlt 30 évben egy átlagos nőnek négyszeresére emelkedett a ruhatára, de az öltözékeinek harmadát nem is hordja. Így a kampány célja az is, hogy csökkentse az „őrült” fogyasztást. Az elindítói arra is felhívják a figyelmet, hogy egy nem is drága, sokadik kis felsőnek is igen súlyos ára van. Egyetlen pamutpóló előállítása 2700 liter vízbe kerül, ez a mennyiség egy ember hároméves vízszükségletének felel meg.

Greenfo számításai szerint egy kilogramm pamut előállításához kb. 3,6 kg szén-dioxid, 0,3 kg műtrágya; 0,3 kg növényvédőszer és 20 ezer liter víz szükséges. A textilgyártás az egyik legszennyezőbb iparág: 1,2 milliárd tonna szén-dioxidnak megfelelő káros anyagot bocsát ki évente, többet, mint a nemzetközi légi járatok vagy a tengeri hajózás. A világ rovarirtószer felhasználásának 25 százaléka a gyapottermesztéshez köthető, az ipari vízszennyezés egyötöde a ruhaanyagok kezeléséhez kapcsolódik. Bomláskor a természetes szálak is metángázokat termelnek.