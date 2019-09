Megvakult egy tinédzser, aki csak sült krumplit és chipset evett

A tartós hőséget kedden nyugat felől érkező markáns hidegfront zárja le, amely bár a szívbetegeket különösen veszélyezteti, bárkit megviselhet.

Kedden nyugat felől komoly hidegfront vet véget a hosszúra nyúlt hőségnek, és úgy néz ki, hogy a kánikulának tartósan, de lehet, hogy akár már erre az évre is búcsút mondhatunk. Különösen reggel lesz kellemetlen a lehűlés, ugyanis a hajnali minimumok sokfelé 10 fok közelében, néhol még az alatt is alakulnak. A front mögött átmeneti visszamelegedés valószínű, aztán újabb lehűlés van láthatáron - írta Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója a Facebook-oldalá n.

A hőség már szinte mindenkit kimerítette, ezért a drasztikus változás, azaz a hidegfront érkezése halmozott terhelést ró szervezetünkre. A strandidőt felváltó erős hidegfront lassan halad kelet felé, nyomában hidegfront jellegű tünetek jelentkezhetnek. Sokfelé akár 10-15 fokos is lehet a hőmérséklet-csökkenés, az intenzív változás ezúttal nem csak a frontérzékenyek szervezetét terheli meg.

Vérnyomás-ingadozás, keringési problémák mellett erős fejfájás, izom- és hasi görcsök léphetnek fel, növekszik az infarktusveszély. Erősebb ingerlékenység, nyugtalanság is tapasztalható lehet. A mindenórás kismamáknál akár a szülés is beindulhat. A keleti tájakon élőket a magas páratartalom, azaz a fülledtség is terheli, az idősek, szívbetegek és légzőszervi megbetegedésekben szenvedők panaszai tovább fokozódhatnak. A reggeli hűvös időben pedig a kopásos eredetű ízületi bántalmakkal élők tünetei is erősödhetnek.