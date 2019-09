Nem látták előre: 660 millióval drágul a Királyi lovarda és a főőrség újjáépítése

Lesz még egy kis pótmunka – derült ki budai Várban zajló építkezésről, mellyel a NER egyik nagyvállalkozója is jól jár.

Csakhogy jöttek a közbeszerzési dokumentumokban „előre nem látható körülményként” definiált bonyodalmak, és a módosítások eredményeként a lovardánál 331 millióval, a főőrségnél és lépcsőnél 328 millió forinttal drágult a kivitelezés. A többlet ráadásul mindkét projektnél kacifántos módon keletkezett: a közbeszerzési dokumentum szerint a megrendelő bizonyos, korábban elvárt feladatokra már nem tartott igényt, az ezeket kiváltó pótmunkákra hivatkozva – ezek mínuszként jelentkeztek az elszámolásban – más esetben viszont éppen hogy komolyabb értékű pótmunkákat rendeltek meg, amik pluszköltségnek számítottak.

Szerződésmódosítás után nőttek a Csikós udvarban álló Királyi lovarda és a főőrség, valamint a Stöckl-lépcső újraépítési költségei – derül ki a keddi uniós közbeszerzési értesítő, vagyis a TED két kiírásából. A három budavári ingatlan újraépítésére a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. írt ki két tendert, melyből egyet a lovardára , a másikat a főőrségre és a lépcsőre szabtak. 2016 nyarán mindkét közbeszerzési pályázatot a West Hungária Bau Kft. és a Laki épületszobrász Zrt. alkotta konzorcium nyerte el – a lovarda esetében eredetileg 3,47 milliárdért, a Stöckl-lépcső és a főőrség esetében pedig 3,44 milliárd forintért vállalták a munkát.és a módosítások eredményeként a lovardánál 331 millióval, a főőrségnél és lépcsőnél 328 millió forinttal drágult a kivitelezés. A többlet ráadásul mindkét projektnél kacifántos módon keletkezett: a közbeszerzési dokumentum szerint a megrendelő bizonyos, korábban elvárt feladatokra már nem tartott igényt, az ezeket kiváltó pótmunkákra hivatkozva – ezek mínuszként jelentkeztek az elszámolásban – más esetben viszont éppen hogy komolyabb értékű pótmunkákat rendeltek meg, amik pluszköltségnek számítottak.

A felújítási matek vége pedig az lett, hogy a két budavári projekt együtt 659, 8 millió forinttal drágább lett a tervezettnél.

A projektekben nem csak a kivitelező közös, hanem az is, hogy építésüket az eredeti tervek szerint tavaly július végén kellett volna befejezni, ám a befejezés határideje itt is, ott is csúszott egy évet. A végösszeget megnövelő szerződésmódosítás pedig mindkét esetben idén augusztus 9-én történt.